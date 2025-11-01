Közösségi oldalán Kiszel Tünde lánya is legalább annyira aktív, mint az édesanyja. Hunyadi Donatella rendszeresen osztja meg élete egyes aspektusait követőivel, így azok képben vannak, hogy mi történik a kedvencükkel, s újra meg újra rácsodálkozhatnak, mennyire szép nővé érett a tehetséges ifjú hölgy. Friss fotói láttán pedig kiderült: Hunyadi Donatella mellei feldobták az idei halloweent!

Hunyadi Donatella mellei főszerepet kaptak az idei halloween-partint (Fotó: Polyak Attila / MW)

Az idei halloweent feldobták Hunyadi Donatella mellei

Meg kell hagyni, a dögös szó mellett a szótárban biztosan helyet kapna Hunyadi Donatella fotója, a sztárpalánta ráadásul nem csak szép, de rendkívül tehetséges is.

A szépség friss fotóin bepillantást engedett egy 2025-ös halloween-partiba, ahol – nagyon okosan – ahelyett, hogy elcsúfította volna magát, még inkább kiemelte a szépségét. Falatnyi fekete rucit húzott, szédítően mély dekoltázzsal, ami tökéletesen kiemelte Hunyadi Donatella melleit.

Követői valósággal megőrültek a látványtól, csak úgy röpködtek a bókok az üzenőfalán.

Nincs jelző, ami leírná, hogy mennyire szép nő

– írta egy rajongója.

Meseszép vagy, gyönyörű!

– jegyezte meg más.