RETRO RÁDIÓ

Hunyadi Donatella mellei feldobták az idei halloweent

Ki mondta, hogy rémisztőnek kell lennie a halloweennek? Hunyadi Donatella mellei főszerepet kaptak az idei ünnepen.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.01. 19:00
Hunyadi Donatella party szexi Kiszel Tünde halloween

Közösségi oldalán Kiszel Tünde lánya is legalább annyira aktív, mint az édesanyja. Hunyadi Donatella rendszeresen osztja meg élete egyes aspektusait követőivel, így azok képben vannak, hogy mi történik a kedvencükkel, s újra meg újra rácsodálkozhatnak, mennyire szép nővé érett a tehetséges ifjú hölgy. Friss fotói láttán pedig kiderült: Hunyadi Donatella mellei feldobták az idei halloweent!

Hunyadi Donatella mellei
Hunyadi Donatella mellei főszerepet kaptak az idei halloween-partint (Fotó: Polyak Attila / MW)

Az idei halloweent feldobták Hunyadi Donatella mellei

Meg kell hagyni, a dögös szó mellett a szótárban biztosan helyet kapna Hunyadi Donatella fotója, a sztárpalánta ráadásul nem csak szép, de rendkívül tehetséges is.

A szépség friss fotóin bepillantást engedett egy 2025-ös halloween-partiba, ahol – nagyon okosan – ahelyett, hogy elcsúfította volna magát, még inkább kiemelte a szépségét. Falatnyi fekete rucit húzott, szédítően mély dekoltázzsal, ami tökéletesen kiemelte Hunyadi Donatella melleit.

Követői valósággal megőrültek a látványtól, csak úgy röpködtek a bókok az üzenőfalán.

Nincs jelző, ami leírná, hogy mennyire szép nő

– írta egy rajongója.

Meseszép vagy, gyönyörű!

– jegyezte meg más.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu