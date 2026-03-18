Ez túl megy minden határon: a Kutyapárt a szegény emberekkel termesztetne magának marihuánát

Gulyás Mártonnál járt Nagy Dávid, a Kétfarkú Kutya Párt listavezetője, ahol bődületes dolgot ejtett ki a száján. Amikor a Partizán műsorvezetője arról kérdezte a politikust, hogy ők miből tervezik növelni a magyar állam bevételeit megválasztásuk esetén, akkor Nagy Dávid nemes egyszerűséggel rávágta, hogy tömeges marihuánatermesztéssel. És még ennél is sikerült továbbmennie: szerinte a szegények lehetnének a termesztők – írja a Ripost.

Nagy Dávid legalizálná a marihuána fogyasztását és termesztését

Forrás: Nagy Dávid Magyar Kétfarkú Kutyapárt/ Facebook

A marihuána termesztését a szegény emberekkel végeztetné a Kutyapárt

Maga Gulyás Márton is lefagyott, amikor Nagy Dávid arról beszélt a műsorában, hogy állami szintű fűtermesztésben látja az ország jövőjét.

- Miből növelnétek a magyar állam bevételeit leginkább? — hangzik el a kérdés, majd érkezik is a meghökkentő válasz:

Nagyon fontos téma szerintem a fű lakossági termesztése akár szegényebb régiókban.

A hallottakat Gulyás Márton sem tudta feldolgozni, ezért közbevágott, mire Nagy Dávid részletezni kezdte, hogy is gondolják ezt:

A marihuána ültetvényeknek az elterjesztése akár vidéki, leszakadó rétegeknél. Ugye tök jól megterem a magyar klímán a marihuána

— fűzte hozzá a Kutyapárt politikusa.

Tehát egyrészről legalizálnák a marihuána fogyasztását, annak termesztését, és a marginalizált rétegek pedig álljanak rá ennek a háztáji termesztésére.

A Tisza Párt sem a zéró tolerancia pártján áll

Ezek után Nagy Dávid még azt is hozzátette, hogy simán el tudja képzelni, hogy a marihuána legalizálásáról Magyar Péterrel is tárgyaljanak. A kijelentésekre Horváth László kormánybiztos is reagált, mint írta a Kutyapárt álláspontja nem meglepetés, és azt is tudjuk, hogy Magyar Péter kapcsolata konszenzuális a kábítószernek látszó anyagokkal. Azt viszont aggasztónak tartja, hogy a Tisza Párt 100 oldalas programjában mindössze 23 sort érdemelt a kábítószer elleni küzdelem, a zéró tolerancia, a rendőrségi hajtóvadászat, illetve a Delta-program pedig egyáltalán nem szerepel írásos terveikben.

Nem fogjuk engedni, hogy a Tisza Párt és a Kutyapárt közösen a zsákutcába vezető, visszafordíthatatlan társadalmi károkat okozó nyugat-európai mintára utat engedjen a kábítószer-liberalizációnak és a kábítószer-bűnözésnek. Amíg nemzeti kormánya van Magyarországnak, addig a zéró tolerancia, a szigorú törvények és a hajtóvadászat marad

— szögezte le a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos.