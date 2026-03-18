Bérlet-oroszrulett a BKK-nál: a rossz automaták miatt válik csalóvá a becsületes utas?

Hiába a digitalizáció és a modernizálás, a budapesti tömegközlekedés egyik alappillére, a BKK automaták hálózata több helyen az összeomlás szélén áll. Az érintőképernyők pontatlansága vagy teljes krachja miatt szinte lehetetlen beütni az igazolványszámokat. Az utasok pedig, hogy ne késsék le a járatot, a működő gombokból ollózzák össze a kódot. Ezzel azonban csapdába esnek: kifizetik a teljes árat, mégis érvénytelen bérletet kapnak a kezükbe, amiért az ellenőrök simán megbüntethetik őket.

Vásárolj, ha tudsz! A BKK jegyautomaták egyre inkább szabadulószobára hasonlítanak a főváros több pontján is és gyakorlatilag lehetetlen belőlük érvényes bérletet kiimádkozni.

A BKK automaták csapdája

Az Örs vezér terén várakozva percenként látni ugyanazt a jelenetet: dühös utasok püfölik a képernyőt, próbálják eltalálni a személyi igazolványuk karaktereit, de a gép - mintha csakazértis alapon szívatni akarná a rohanó utast - teljesen más betűt jelenít meg, vagy egyáltalán nem is érzékeli az érintőképernyőn megnyomott karaktert. A probléma rendszerszintűnek tűnik, ugyanis olvasóink nem csupán az Örsön, hanem például Újbuda központnál is tapasztaltak hasonló kellemetlenséget.

Mivel a bérlet csak a rajta szereplő igazolvánnyal együtt érvényes, ezért már egyetlen elütött szám is azt jelenti az ellenőr szemében, hogy az utas bliccel, vagyis már jön is a büntetés.

Kényszerpálya a gép előtt

A BKK üzletszabályzata szerint az igazolványszámnak karakterre pontosan egyeznie kell. Ha a gép hibájából más kerül rá, az utas elvileg panaszt tehet, de a helyszíni pótdíjazást ez ritkán akadályozza meg. A legfelháborítóbb az egészben, hogy a rendszer engedi a tranzakciót. Vagyis az utas jóhiszeműen fizet, a szolgáltatást azonban mégsem veheti igénybe jogszerűen. Amíg az automaták karbantartása várat magára, addig az utasoknak marad az oroszrulett: "vajon ma működik az az „S” betű a képernyőn?"

Mit tegyél, ha hibás szám szerepel a bérleteden?

Sokan azt hiszik, ilyenkor elúszott a pénzük, de van megoldás, bár sajnos egy kis utánajárást igényel:

Ne javítsd át kézzel! Ha tollal átírod a számot a szelvényen, az okirathamisításnak minősülhet, és az ellenőr azonnal bevonja a bérletet, sőt meg is büntet.

Csere a jegypénztárban: Ha az automata hibájából rossz szám került a bérletre, a legközelebbi BKK Ügyfélközpontban (például az Örs vezér terén a metróbejáratnál) kérheted a cserét.

A bűvös 250 forint: Ha a bérlet érvényessége még nem kezdődött el, a csere díjmentes. Ha már érvényes, de látják, hogy csak elütésről van szó (és nálad van a jó igazolvány), általában 250 forintos kezelési költség ellenében kicserélik egy hibátlan példányra.

Mentsd a menthetőt: Ha az ellenőr mégis megbüntet a hibás szám miatt, ne felejtsd el, hogy a pótdíjazástól számított 5 munkanapon belül bemutathatod a helyes igazolványt és a bérletet a BKK Akácfa utcai központjában. Ekkor a súlyos bírság helyett csak a bemutatási díjat kell kifizetned.

A témával kapcsolatban megkerestük a Budapesti Közlekedési Központot is, akik későbbre ígértek részletes tájékoztatást az üggyel kapcsolatban. Amint ezt megkapjuk, frissíteni fogjuk a cikket.