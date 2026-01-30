Mától komoly változások lépnek életbe a BKK háza táján: íme a lista
Január 30-tól megváltozik a közlekedési társaság termékkínálata. BKK bérlettípusok szűnnek meg, és bővül a BudapestGO-ban megvásárolható bérletek köre. Mutatjuk a ma életbe lépő változásokat!
A mai naptól több változás is lesz a BKK termékportfóliójában. A félhavi Budapest-bérletek 2026. január 30-tól például kikerülnek a BKK termékkínálatából, így már nem csak az ország- és vármegyebérletekből, de Budapest-bérletekből sem lesz félhavi változat. A korábban megvásárolt félhavi bérletek a rajtuk feltüntetett érvényességi ideig használhatók utazásra - írja a BKK. További változás, hogy a BudapestGO alkalmazásban elérhető termékek köre bővül: január 30-tól, az alábbi bérletek is megvásárolhatók az alkalmazásában:
- éves Budapest-bérlet cégeknek,
- éves Országbérlet, teljes árú,
- éves Országbérlet, kedvezményes,
- éves Pest vármegyebérlet, teljes árú,
- éves Pest vármegyebérlet, kedvezményes.
Rubik Ernőnek is fontos nap a mai
Ifjabb Rubik Ernő ugyanis 1975. január 30-án adta be a szabadalmi kérelmét a Rubik-kockára. Az első modell egy 2x2x2-es méretű darab volt. A szabadalmat végül csak 1977. december 31-én kapta meg. Ezt követően 1980-ban a bűvös kockát Rubik-kockára nevezték át és csak Magyarországon hozzávetőleg egymillió darabot vettek belőle. Ezzel párhuzamosan indult a külföldi terjesztése is, az amerikai Ideal Toy játékcégen keresztül. Nagyon rövid idő alatt elterjedt és népszerűvé vált az egész világon, 1982. június 5-óta pedig kétévente megrendezésre kerül a Rubik-kocka-világbajnokság is. A Rubik-kockát ma a legnagyobb magyar találmányok között tartják számon.
A zenegép atyja is januári születésű
Rudolph Wurlitzer német hangszerkereskedő, hangszer és zenegépgyáros 195 éve ezen a napon született a szászországi Schöneck-ben, majd 1853-ban Amerikába költözött, ahol kezdetben Németországból hozott hangszerekkel kereskedett, majd Cincinnatiban The Rudolph Wurlitzer Company néven gyárat alapított, ahol később három fia Howard, Rudolph és Farny is dolgozott. Eleinte katonai zenekarok, majd színházak és körhinták számára készítettek hangszereket. 1889-ben helyezték üzembe az első pénzbedobással működő automata hangszert (zenegépet), amit később a gyártó cég alapítójának neve után "wurlitzer"-nek neveztek el.
Ma van a lepra elleni harc világnapja is
A lepra kórokozóját 1873-ban Gerhard Hansen norvég orvos izolálta. A betegséget korábban már legyőzöttnek hitték, azonban még ma is 10-12 milliós nagyságrendben jelentkezik világszerte, csak az Egyesült Államokban évente körülbelül 100 új esetet regisztrálnak. 1982 óta gyógyszer-kombinációval gyógyítható, de a kezelés hosszadalmas és költséges. Európa egyik utolsó leprás kolóniája Kréta szigetén volt, ami 1957-ben zárt be.
A Budai Vigadó is ezen a napon nyílt meg
1900. január 30-án nyitotta meg a kapuit a Budai Vigadó, egy farsangi bál keretében. A sokfunkciós, dísztermet, könyvtárat, egyesületi szobákat, vendéglátó helyeket is tartalmazó épületre kiírt pályázatot a fiatal építész, Árkay Aladár és apósa, Kallina Mór közös terve nyerte. A megvalósításra is ők kaptak megbízást. A földszinten kávéház, vendéglő és ruhatárak voltak, az első emelet döntő részét a 350 négyzetméteres díszterem foglalta el, amelyet allegorikus festmények és szecessziós faldíszek ékítettek.
Ma is 5 helyszínen lesz véradás Budapesten
- 07:00-19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19-21.)
- 08:00-14:00 óra között a Délpesti Területi Vérellátó Intézetben (1204. Budapest, Köves út 1.)
- 12:00-19:00 óra között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.)
- 13:00-18:00 óra között a Pólus Centeben (1152. Budapest, Szentmihályi út 131.)
- 13:00-18:00 óra között pedig a Vigyázó Sándor Művelődési Házban (1173. Budapest, Pesti út. 113.)
Nem lesz valami szép idő a hétvégén
A koponyeg.hu szerint pénteken borult, párás időre van kilátás. Szitálás bárhol előfordulhat. Az északnyugati szél egyre inkább megélénkül. Marad az 5-6 fok körüli csúcsérték. Szombaton erősen felhős, vagy borult lesz az ég, és az elszórt szitálást egyre inkább hószállingózás válthatja fel. A megerősödő északi széllel egyre hidegebb levegő érkezik, délután már csak +1, +3 fok körül mozoghat a hőmérséklet. Vasárnap pedig északkelet felől csökken a felhőzet, kisüt a nap, de az ország délnyugati felén borongós marad az idő, itt újabb hószállingózás is előfordulhat. 0 fok köré esik vissza a hőmérséklet.
Különleges program kezdődik a jazz szerelmeseinek a Müpában
A 19. Jazz Showcase különleges kiadással jelentkezik január 30. és február 1. között a Müpában, a magyar–szerb kulturális évad keretében. A fesztiválon fellép többek között Vladimir Kostadinović és kvartettje, a Jazz Showcase Big Band tagjai, valamint az Okvsho. Közép-Európa egyik legjelentősebb jazztehetség börzéje ezúttal is lehetőséget ad fiatal együtteseknek a bemutatkozásra – a Fesztivál Színház délutáni koncertjei ráadásul ingyenesen látogathatók. A háromnapos program további részletei itt olvashatók.
Szombaton lesznek érvényesek utoljára a tavalyi e-matricák
A 2025-ben megváltott éves matricák 2026. január 31-én éjfélig érvényesek. A fizetős szakaszokat üzemeltető cég szerint senki ne induljon el érvénytelen matricával, mert komoly bírság lehet a vége. Emellett azt is érdemes tudni, hogy ma lehet utoljára igénybe venni a nagycsaládosoknak járó, tavaly kiadott kedvezményeket is.
Micimackó megalkotója is január 31-én hunyt el
Alan Alexander Milne angol író, Micimackó, Malacka és társai megalkotója számos humoros esszét, színdarabot és regényt is írt, de a leghíresebb műve a Micimackó (Winnie-the-Pooh), ami fiának játékmackójáról kapta nevét, és aminek egyik főszereplője a saját fiáról elnevezett figura, Christopher Robin.
12 éve hunyt el Jancsó Miklós
A Kossuth-díjas filmrendező (Szegénylegények, Utolsó vacsora), 2014. január 31-én hunyt el. Jancsó az ötvenes években híradófilmek készítésével kezdte pályáját, 1958-ban pedig megrendezte első saját játékfilmjét, A harangok Rómába mentek címmel. Későbbi filmje, a Szegénylegények rengeteg fesztiválon nyert díjat, illetve kapott jelölést. Az 1970-es évek elején Olaszországban élt, 1975-től pedig színházi darabokat is rendezett. 1988-től címzetes tanár a Színház-és Filmművészeti Egyetemen, a kilencvenes évek elején pedig a Harvard Egyetemen is tanított. Jól felismerhető, egyedi képi stílusa miatt több külföldi rendező is példaképének tartja.
Művészeti filmvetítés lesz szombaton a Várkert Bazárban
A hónap utolsó napján különleges, Frida Kahlo életét feldolgozó művészeti filmvetítésen vehetünk részt a Várkert Bazárban. A Kahlo levelei alapján készült, meghatározó dokumentumfilm rekonstruálja a művész legmélyebb érzelmeit, és megfejteti a festészetében rejlő szimbolikát. Az interjúk és kommentárok alapján egy életet habzsoló, élénk palettájú művész rajzolódik ki, akinek életét viharok dúlták fel. Ez a kivételes film páratlan hozzáférést biztosít műveihez, és rávilágít végtelen élet-, politika-, férfi- és nőszomjára - olvasható az esemény leírásában.
Vasárnaptól 300 ezer forintra nő az ingyenes készpénzfelvételi limit
Február 1-jétől a korábbi 150.000 forintról havi 300.000 forintra emelkedik az ingyenes készpénzfelvétel kerete a lakossági ügyfelek számára. A díjmentesség továbbra is havonta legfeljebb két alkalommal vehető igénybe, bármelyik ATM-ből.
Vasárnaptól bővül a fizetős parkolási övezet Újbudán
A február 1-jétől életbe lépő változás Albertfalván, a Galvani utca – Andor utca – Egér út – vasút – Kitérő út – Szerémi út által határolt területet érinti-közölte az önkormányzat parkolási cége a honlapján. Az új várakozási övezet D övezetbe tartozik majd, azaz munkanapokon 8-18 óra között kell várakozási díjat fizetni, amelynek mértéke 200 forint óránként és időkorlát nélkül lehet várakozni.
Vasárnap lesz a köztársaság napja is
1946. február elsején fogadta el az akkori nemzetgyűlés, hogy Magyarország új államformája köztársaság legyen. Ekkor választották meg Tildy Zoltánt köztársasági elnöknek. Ezek emlékére 2005-ben a Magyar Köztársaság kormánya a kulturális miniszter előterjesztésére február 1-jét a köztársaság emléknapjává nyilvánította.
A tiszai ciánkatasztrófa évfordulója is most vasárnap lesz
2000. január 31-én a Szamos felső folyásának vízgyűjtő területén működő román-ausztrál tulajdonú Aurul nevű bányavállalat cianiddal és nehézfémekkel szennyezte a Szamos és a Tisza folyókat Romániában. A szennyeződés február 1–12. között vonult le a Tiszán ökológiai katasztrófát okozva a folyó élővilágában. A magyar országgyűlés erre emlékezve 2000. június 16-án elfogadott határozatában február 1-jét a Tisza Élővilágának Emléknapjává nyilvánította.
Vasárnap disznótort tartanak a Fény utcai piacon
Február 1-jén hagyományos disznótorral várják az érdeklődőket a Fény Utcai Piacon. A hurka és kolbász mellett számos más finomság is terítékre kerül, és azok, akik a belváros nyüzsgésében szeretnék átélni a vidéki szokásokat, részt vehetnek a munkálatokban is, sőt, akár kolbásztöltő versenyre is benevezhetnek. A hangulat garantált – lesz zene, tánc és mulatság is. A program ingyenesen látogatható, a versenyen való részvétel azonban nevezési díjhoz kötött.
