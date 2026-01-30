Mától komoly változások lépnek életbe a BKK háza táján: íme a lista

A mai naptól több változás is lesz a BKK termékportfóliójában. A félhavi Budapest-bérletek 2026. január 30-tól például kikerülnek a BKK termékkínálatából, így már nem csak az ország- és vármegyebérletekből, de Budapest-bérletekből sem lesz félhavi változat. A korábban megvásárolt félhavi bérletek a rajtuk feltüntetett érvényességi ideig használhatók utazásra - írja a BKK. További változás, hogy a BudapestGO alkalmazásban elérhető termékek köre bővül: január 30-tól, az alábbi bérletek is megvásárolhatók az alkalmazásában:

éves Budapest-bérlet cégeknek,

éves Országbérlet, teljes árú,

éves Országbérlet, kedvezményes,

éves Pest vármegyebérlet, teljes árú,

éves Pest vármegyebérlet, kedvezményes.

Rubik Ernőnek is fontos nap a mai

Ifjabb Rubik Ernő ugyanis 1975. január 30-án adta be a szabadalmi kérelmét a Rubik-kockára. Az első modell egy 2x2x2-es méretű darab volt. A szabadalmat végül csak 1977. december 31-én kapta meg. Ezt követően 1980-ban a bűvös kockát Rubik-kockára nevezték át és csak Magyarországon hozzávetőleg egymillió darabot vettek belőle. Ezzel párhuzamosan indult a külföldi terjesztése is, az amerikai Ideal Toy játékcégen keresztül. Nagyon rövid idő alatt elterjedt és népszerűvé vált az egész világon, 1982. június 5-óta pedig kétévente megrendezésre kerül a Rubik-kocka-világbajnokság is. A Rubik-kockát ma a legnagyobb magyar találmányok között tartják számon.

A zenegép atyja is januári születésű

Rudolph Wurlitzer német hangszerkereskedő, hangszer és zenegépgyáros 195 éve ezen a napon született a szászországi Schöneck-ben, majd 1853-ban Amerikába költözött, ahol kezdetben Németországból hozott hangszerekkel kereskedett, majd Cincinnatiban The Rudolph Wurlitzer Company néven gyárat alapított, ahol később három fia Howard, Rudolph és Farny is dolgozott. Eleinte katonai zenekarok, majd színházak és körhinták számára készítettek hangszereket. 1889-ben helyezték üzembe az első pénzbedobással működő automata hangszert (zenegépet), amit később a gyártó cég alapítójának neve után "wurlitzer"-nek neveztek el.