Bővült a díjmentességre jogosultak köre – nekik sem kell már e-matrica!
Tovább bővült azoknak a járműveknek a köre, amik használói mentesülnek az autópálya matrica vásárlás alól. Mutatjuk, kiknek nem kell január 1-től e-matrica, és azt is, mi a díjmentes úthasználat pontos feltétele!
2026. január 1-től a szomszédos országok közútkezelői által üzemben tartott gépjárművekkel (az első csomóponti lehajtóig) és a gépjárműadóról szóló törvényben meghatározott muzeális jellegű gépjárművekkel díjmentesen lehet használni a fizetős autópályákat. Mutatjuk, rajtuk kívül kik mentesülnek az e-matrica vásárlása alól és azt is, mi a teendőjük indulás előtt!
Kiknek nem kell e-matrica 2026-ban a fizetős szakaszokra?
Nem kell úthasználati díjat fizetni a Magyar Honvédség, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, az Országgyűlési Őrség és Magyarország rendvédelmi szervei által üzembentartott gépjárművek után, valamint a megkülönböztető jelzés használatára jogosult, Magyarországon kiadott forgalmi rendszámú gépjárművek után, függetlenül attól, hogy a megkülönböztető jelzést a díjköteles útszakaszon való haladás közben használják-e. Díjmenetes autópálya használatra jogosult ezen kívül
- a díjköteles útszakaszt kezelő társaság által üzembentartott gépjármű,
- a közlekedési hatóság által üzembentartott, közúti ellenőrzést végző gépjármű,
- a humanitárius segélyszállítmányokat szállító gépjármű,
- a katasztrófa által okozott károk megelőzésében vagy elhárításában részt vevő gépjármű,
- a gépjárműadóról szóló törvényben meghatározott muzeális jellegű gépjármű.
Mit jelent az, hogy muzeális jellegű jármű?
Muzeális jellegű az a jármű, amit legalább 30 éve gyártottak (1996 előtt), használata kizárólag a jellegével összefüggő célból történik, továbbá az eredeti műszaki jellemzőit nem változtatták meg, vagy annak megfelelően helyreállították és erről papírja is van a tulajdonosnak-olvasható az erre vonatkozó törvényben. A köznyelvben sokszor csak veteránnak vagy OT-snak hívjuk ezeket a járműveket, amik 2026. január 1-től díjmentesen használhatják a fizetős autópályákat a NÚSZ tájékoztatása szerint.
A mentesség nem jár automatikusan
Fontos tudni, hogy az ingyenes autópálya használatra jogosultak kizárólag azokkal a gépjárműveikkel használhatják térítésmentesen a díjköteles útszakaszokat, amik forgalmi rendszámát előzetesen írásban bejelentették, és bejelentésük alapján nyilvántartásba vételre kerültek. A díjmentesség az adott jármű tekintetében annak fennállásáig, de legkésőbb a bejelentés évét követő év január 31. napjáig tart, és azt minden évben meg kell újítani. Vagyis hiába jogosult valaki e-matrica nélkül is használni a fizetős utakat, indulás előtt be kell jelenteni az igényt. Ennek pontos menetéről itt lehet többet megtudni, de címszavakban a következő a teendő:
- A mentességet a közlekedési igazgatási hatóságnál (kormányablakban) vagy elektronikusan (magyarorszag.hu) kell kérelmezni.
- A bejelentés során igazolni kell a jármű muzeális jellegét.
- Minden évben, legkésőbb január 31-ig meg kell újítani az engedélyt.
