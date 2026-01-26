RETRO RÁDIÓ

Bővült a díjmentességre jogosultak köre – nekik sem kell már e-matrica!

Tovább bővült azoknak a járműveknek a köre, amik használói mentesülnek az autópálya matrica vásárlás alól. Mutatjuk, kiknek nem kell január 1-től e-matrica, és azt is, mi a díjmentes úthasználat pontos feltétele!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.26. 07:30
e-matrica fizetős autópálya veterán autó

2026. január 1-től a szomszédos országok közútkezelői által üzemben tartott gépjárművekkel (az első csomóponti lehajtóig) és a gépjárműadóról szóló törvényben meghatározott muzeális jellegű gépjárművekkel díjmentesen lehet használni a fizetős autópályákat. Mutatjuk, rajtuk kívül kik mentesülnek az e-matrica vásárlása alól és azt is, mi a teendőjük indulás előtt!

e-matrica vásárlás online
Tovább bővült az ingyenes úthasználók köre: nekik sem kell már e-matrica a fizetős autópályák használatához. Fotó: Kuklis István

Kiknek nem kell e-matrica 2026-ban a fizetős szakaszokra?

Nem kell úthasználati díjat fizetni a Magyar Honvédség, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, az Országgyűlési Őrség és Magyarország rendvédelmi szervei által üzembentartott gépjárművek után, valamint a megkülönböztető jelzés használatára jogosult, Magyarországon kiadott forgalmi rendszámú gépjárművek után, függetlenül attól, hogy a megkülönböztető jelzést a díjköteles útszakaszon való haladás közben használják-e. Díjmenetes autópálya használatra jogosult ezen kívül

  • a díjköteles útszakaszt kezelő társaság által üzembentartott gépjármű,
  • a közlekedési hatóság által üzembentartott, közúti ellenőrzést végző gépjármű,
  • a humanitárius segélyszállítmányokat szállító gépjármű,
  • a katasztrófa által okozott károk megelőzésében vagy elhárításában részt vevő gépjármű,
  • a gépjárműadóról szóló törvényben meghatározott muzeális jellegű gépjármű.

Mit jelent az, hogy muzeális jellegű jármű?

Muzeális jellegű az a jármű, amit legalább 30 éve gyártottak (1996 előtt), használata kizárólag a jellegével összefüggő célból történik, továbbá az eredeti műszaki jellemzőit nem változtatták meg, vagy annak megfelelően helyreállították és erről papírja is van a tulajdonosnak-olvasható az erre vonatkozó törvényben. A köznyelvben sokszor csak veteránnak vagy OT-snak hívjuk ezeket a járműveket, amik 2026. január 1-től díjmentesen használhatják a fizetős autópályákat a NÚSZ tájékoztatása szerint.

A mentesség nem jár automatikusan

Fontos tudni, hogy az ingyenes autópálya használatra jogosultak kizárólag azokkal a gépjárműveikkel használhatják térítésmentesen a díjköteles útszakaszokat, amik forgalmi rendszámát előzetesen írásban bejelentették, és bejelentésük alapján nyilvántartásba vételre kerültek. A díjmentesség az adott jármű tekintetében annak fennállásáig, de legkésőbb a bejelentés évét követő év január 31. napjáig tart, és azt minden évben meg kell újítani. Vagyis hiába jogosult valaki e-matrica nélkül is használni a fizetős utakat, indulás előtt be kell jelenteni az igényt. Ennek pontos menetéről itt lehet többet megtudni, de címszavakban a következő a teendő:

  1. A mentességet a közlekedési igazgatási hatóságnál (kormányablakban) vagy elektronikusan (magyarorszag.hu) kell kérelmezni.
  2. A bejelentés során igazolni kell a jármű muzeális jellegét.
  3. Minden évben, legkésőbb január 31-ig meg kell újítani az engedélyt.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu