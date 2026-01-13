RETRO RÁDIÓ

Így vedd fel a harcot a bepárásodott szélvédő ellen – zseniális megoldások

Tégy a bosszantó jelenség ellen! Mutatjuk, mi a gyógyír a bepárásodott szélvédő ellen!

2026.01.13.
A szélvédő páramentesítése minden körülmények között rendkívül fontos, hiszen a biztonságos vezetés elengedhetetlen része. Minden autósnak tennie kell a bepárásodott szélvédő ellen, most megmutatjuk, milyen jó módszerek léteznek erre a bosszantó problémára.

Ezt kell tenned a bepárásodott szélvédő ellen
Fontos, hogy intézkedj a bepárásodott szélvédő ellen! (Fotó: Unsplash – Képünk illusztráció)

Ezt kell tenned a bepárásodott szélvédő ellen

Télen az autóban könnyen kialakul a párásodás, mivel nagy a hőmérséklet-különbség a fagyos kinti levegő és a felfűtött utastér között. A meleg levegő nedvességtartalma azonnal kicsapódik a hideg üvegfelületen, a szélvédőn.

Ezt a problémát tovább súlyosbítja, hogy havas, latyakos időben jelentős mennyiségű nedvességet hordunk be magunkkal, így az utastér levegője gyorsan telítődik párával.

A szélvédő téli páramentesítése nem pusztán a fűtés erején múlik. Hiába növeljük a hőmérsékletet, ha közben a levegő nedvességtartalma folyamatosan emelkedik. Az egyik legfontosabb lépés a párásodás megelőzésében az, hogy az autó belső terét a lehető legszárazabban tartsuk.

Ezen felül a gumiszőnyegek és a pár másodpercig leengedett ablak is sokat segíthet, hogy kiszabaduljon a pára. Először furcsán hangozhat, de a légkondi is a segítségünkre lehet. A hideg levegő ugyanis szárítja az autóban csapdába esett nedvességet.

Továbbá fontos, hogy tiszta legyen a jármű üvege, hogy ne akadjon meg rajta a nedvesség. Ehhez egy egyszerű alkoholos vagy ecetes tisztítás elegendő is. Ha pedig jó házi praktikát keresel, akkor helyezz el egy kis zacskó szódabikarbónát a műszerfalra vagy az ülés alá. Ez hatékonyan elnyeli az utastér levegőjében lévő felesleges nedvességet – olvasható a Bors oldalán.

 

