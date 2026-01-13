Kiadták a riasztást az ónos eső miatt: ezt a 14 vármegyét érinti

Több vármegyére is figyelmeztetést adtak ki a veszélyes téli időjárás miatt. Az ország nagy részén borult, párás idő várható, sokfelé csapadékkal. Keleten havazás, máshol inkább ónos esőre kell számítani. Az ónos eső miatt nagy területen alakulhat ki jégpáncél, ami rendkívül rossz közlekedési viszonyokat okozhat.

Ónos eső miatt adtak ki figyelmeztetést több vármegyében Fotó: HungaroMet

Ónos eső várható több vármegyében is

Kedden erősen felhős, vagy borult idő várható, és az ország ÉK-i 2/3-án sokfelé várható csapadék: keleten (a kb. Hatvan-Orosháza vonaltól keletre) havazás (akár újabb 5-10 cm), míg máshol a hó után egyre inkább az ónos eső lesz jellemző, mely miatt nagy területen boríthatja az utakat jégpáncél. Nagyon rosszak lehetnek a közlekedés feltételei! -10 és +2 fok között mozoghat a hőmérséklet, ÉK-en lesz a leghidegebb.

Szerdán sűrű köd borítja be az országot, csak a délnyugati határszélen lehet szakadozottabb a felhőzet. Elszórtan kisebb ónos eső, hószállingózás, zúzmara előfordulhat. -7 és +2 fok között alakul a hőmérséklet.

Csütörtökön sűrű, tartós ködfoltokra, borult időre van kilátás. Továbbra is csak DNy-on lehet derűsebb idő. Elszórtan fordul elő ónos ködszitálás, hószállingózás. -5 és +3 fok között várható a csúcsérték, továbbra is ÉK-en lesz a leghidegebb.

Pénteken nem lesz változás az időjárásunkban: tartósan ködös, párás, borult idő várható. Ónos szitálás, szitálás fordulhat elő. Fagypont körül valószínű a hőmérséklet - írja a Köpönyeg.