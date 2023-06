Budapest visszalép a múltba: csöndben lebutította az új menetrendtáblákat Karácsony Gergely

Mindig elkeserítő a minőségi visszalépés, márpedig Budapest visszalépett a múltba. Hiszen amíg a világ minden táján az a cél, hogy az utasokat a legpontosabban tájékoztassák a járatok menetrend szerinti érkezéséről, addig Karácsony Gergely új, lebutított menetrendtáblái a Demszky-féle időket hozza vissza. A Metropol bejárt öt útvonalat, így megállapítható, hogy ahol lecserélték a precíz, pontos érkezési időket mutató táblákat, kényelmetlenebb és kaotikusabb lett a tömegközlekedés.

A BKK kérdésünkre közölte: 2019 óta folyamatosan tesztelnek újfajta menetrendi táblákat, mely célja az informatívabb, letisztultabb, és az utasok által könnyebben értelmezhető vizuális felület kialakítása Fotó: Nagy Zoltán

Karácsony új menetrendtábláján már csak az szerepel: hány percenként jár a járat – az már nem, pontosan mikor jön

Az új - múltba visszalépő - táblákról azt nem lehet megtudni, pontosan hány óra hány perckor jön a járat, csak azt, hogy milyen sűrűn jár – aztán lehet számolgatni...

Nem az van rajta, hogy mondjuk 14 óra 15 perckor érkezik, hanem az, hogy milyen sűrűn jár – aztán számolgasson, aki tud... Az új, lebutított menetrendtábla alján felhívják a figyelmet, hogy ha valaki pontos érkezést szeretne tudni, okostelefonját használva leolvashatja a QR-kódot, ami a táblán látható. Csakhogy ez ebben a megállóban le volt éppen ragasztva, így a Széchenyi téren egyáltalán nem lehet megtudni a pontos érkezést az egyik irányban Fotó: Metropol

Sokfelé vannak már pontos érkezést jelző, GPS alapú digitális táblák is a városban, de a megállóknak csak a kis részében. Máshol ezek a "hagyományos, analóg" táblák tájékoztaták az utasokat. Kár, hogy ezek közül az újak visszalépést jelentenek...

Mint megírtuk, Vitézy Dávid, a BKK korábbi vezérigazgatója, közlekedési szakértő hívta fel a változásra a figyelmet, amikor a Várbuszra várva próbálta kitalálni, vajon mikor telhet le az ott jelzett, szintén 20 perces várakozási idő. A Metropol most utánanézett a menetrendtábláknak.

Kiderült, egyelőre nem minden járatot érintő cseréről van szó. Sőt, például a 2-es, a 2B és 23-as villamos esetében egy megállón belül –például a Széchenyi téren–, eltérő táblatípusok vannak kint. Tehát miután kitették a butított újat az egyik oldalra, a másik irányba közlekedő jármű megállójában már nem vették a fáradtságot, hogy lecseréljék a precíz korábbit. A 2-es villamos vonalán –elsőre ráadásul úgy tűnik–, össze-vissza cserélték a táblákat. Az egyik megállóban volt csere, a másikban nem, és ez így váltakozik a teljes vonalon. De a 16-os és a 216-os busz menetrendtábláját is a teljes vonalon lecserélték a butított verzióra, hasonlóan az 1-es villamoséhoz.

A 16-os és a 216-os busz menetrendtábláját is lecserélték a butított verzióra, a teljes vonalon Fotó: Metropol

Az 1-es villamos vonalán az összes táblát lecserélték

Az 1-es villamos megállójában nagy tábla jelzi a környező járművek vonalát – időpontok nélkül. A peron közepén egy A4-es méretű menetrend is található, de sajnos a butított verzió Fotó: Nagy Zoltán

Az 1-es villamos megállójában lévő útvonaltábláról nem tudható meg, mikor érkezik a villamos. Kicsit arrébb, az információs szekrényben megtaláltuk a menetrendtáblát is kifüggesztve. Ez ugyan jóval kisebb, mint az előző, de ebből sem derült ki, mikor gurul be a szerelvény a megállóba. Karácsony Gergely új menetrendtábláján már csak az szerepel: hány percenként jár az a bizonyos járat. Ezért követtük az utasítást és az internetet használva applikáción keresztül néztük meg, pontosan mikor gurul be a szerelvény. A BudapestGo szerencsére működött – de mit csinál az, akinek nincs korlátlan nete, vagy okostelefonja vagy leáll az applikáció, esetleg nem tudja kezelni azt?

"Nem foglalkoznak az utasokkal"

"Tökéletesen kaotikusak az új táblák, nem lehet eligazodni rajtuk. Nem foglalkoznak az utasokkal, ez figyelmetlenség!"–mondta Ágnes, aki a menetrendtáblából szerette volna megtudni, mikor érkezik a busza, de nem sikerült. "Ez az új tábla egyszerű és áttekinthető, de semmit nem tudni meg belőle, ami érdekelne. Régebben még azt is jelölték, hogy mennyi a teljes menetidő, nem csak azt, hogy mikor érkezik be a megállóba. Ezt is hiányolom. Így nem lehet tervezni, érthetetlen miért változtattak. Spórolnak a festékkel?" – vélekedett Erika.

A Metropol által megkérdezett utasokat mindez nem lepte meg, véleményük szerint Karácsony Gergelytől csak káoszt és a mindenfajta logikát mellőző intézkedéseket lehet várni. A "Jó'vanazúgy" stílusú hozzáállás azért is érdekes például a 7E-re váró Ágnes szerint, mert közben a csapból is az folyik, hogy mindenki tegye le az autót és használjon tömegközlekedést. "Így ezt hogyan várja el a főpolgármester úr?" – kérdezte Ágnes, aki nagyon szívesen tömegközlekedik, de nehézkesnek tartja: "Ha nincs precízen kiírva a menetrend, nem tudom tervezni az időmet és késések adódnak. Van okostelefonom, de a netet inkább wifiről használom és ez itt nem biztosított" –mondta Ágnes.

Ebből nem derül ki, mihez képest telik le a megjelölt várakozási időintervallum és, hogy hány órára jöjjek ki a buszhoz. Én nem szeretném, ha erre cserélnék le az összes táblát. Legalább megkérdeztek volna bennünket utasokat, mielőtt kialakítják ezt...

– mondja felháborodva Erika.

Vitézy Dávid korábbi BKK-vezérigazgató a Metropolnak elmondta, hogy a legfrissebb felmérések szerint is, az utasok majdnem fele a hagyományos táblákat tartja elsődleges tájékozódási felületnek.

Nyilván Karácsony Gergely hivatkozhat arra, hogy ott van az applikáció, mindenki meg tudja nézni, hogy mikor jön pontosan a járat. Ez igaz, de a felmérések szerint az utasok 30, egyes városokban akár 40 százaléka olyan, aki digitálisan nem rendelkezik mindennel. Nem mozog otthonosan ebben a világban, vagy nincs okostelefonja, illetve ha van, nincs rajta korlátlan internet... Azt sem lehet elvárni, hogy mindenki rutinosan használja az applikációt, tehát szükség van arra, hogy ilyen statikus, régimódi utastájékoztatás is elérhető legyen

– mondta Vitézy Dávid a Metropolnak.

A 7E jelzésű busz kivétel a vonalak között, az óriási forgalmat bonyolító Bosnyák téren. A lebutított menetrendtábla okozta bizonytalanságot itt kicsi oldja egy digitális jelzőtábla. Igaz, ez a megállótól jóval távolabb esik, és akik nem ismerik a környéket, talán észre sem veszik Fotó:Metropol

Vitézy Dávid: Karácsony Gergely így akarja eltussolni a sofőrhiányt és a kimaradó járatokat

Szerintem egyfajta megúszás ez Karácsony Gergely részéről, ami abból ered, hogy járművezető-hiány van. Ez fontos probléma, ami miatt sok járat kimarad Budapesten, de nem az a megoldás, hogy akkor eltüntetjük a menetrendet, hátha az utasok nem veszik észre, hogy kimaradt a járat

– vélekedett a közlekedési szakértő, aki közösségi oldalán is megosztotta felfedezését. Kommentelők hada jelezte saját tapasztalatát.

„Ha nincs a laptáblán percre pontosan meghirdetve, így pótolni sem kell, mert a mobilappból egy kattintással törlik az indulást, a laptáblán meg olyan spektrumot állítottak be, hogy 1-2 járat kiesése se tűnjön fel... Így sem a kimaradt menetet, sem a pótlást nem kell fizetni” – írja egy budapesti. „Ez a példa is kiválóan mutatja a felelős vezetők mentalitását. Ennek a jelenlegi BKK-irányításnak minden mindegy már, leépítenek, visszafejlesztenek mindent, sz...nak mindenre, de legfőképp az utasokra és a szolgáltatás minőségére... Nekik még vízió sincs a fejükben – de ha már építeni, fejleszteni nem is képesek korlátolt képességeik miatt, legalább ne rombolnának...” –véleményezte egy másik kommentelő. "A 7E járat szintén így van meghirdetve, mert így kevésbé nyilvánvaló, hogy sorozatosan »forgalmi ok« címszó alatt vagy jelentősen ritkítva, vagy egyáltalán nem közlekedik...” – osztotta meg tapasztalatát a hozzászóló.

Kiderült: a BKK "tesztel"

Az új táblák ügyében megkerestük a BKK-t, akik azt válaszolták: "...Ma már az utasok egyre kevésbé támaszkodnak a papír alapú menetrendekre, inkább elektronikus, online eszközökkel tervezik utazásaikat. Ezért a BKK 2019 végétól folyamatosan újfajta menetrendi táblákat tesztel, melynek célja egy informatívabb, letisztultabb, és az utasok által könnyebben értelmezhető vizuális felület kialakítása. Az újfajta menetrendi táblákon például már olyan QR-kódok is találhatók, amelyek beolvasásával a mobilkészüléken azonnal megnyílik a BudapestGO alkalmazás – vagy annak hiányában egy weboldal –, és az utas megnézheti, ... pontosan mikor indulnak a járatok...Az új típusú menetrendi táblák kialakítása során az ügyfélélmény növelése érdekében arra figyeltünk, hogy átláthatóbb módon elhelyezett, kevesebb, nagyobb méretű, könnyebben olvasható szöveggel találkozzanak az utasok. Egy fókuszcsoportos kutatásban is megkérdeztük az utasok véleményét a jelenlegi és a módosított utastájékoztatási táblákról. A kutatás eredménye alátámasztotta a BKK eddigi törekvéseit....A tesztet egyelőre csak néhány forgalmasabb belvárosi vonalra terjesztettük ki... A tapasztalatok és beérkező ügyfél-észrevételek kiértékelése után fogunk dönteni csak újabb járatok, járatcsoportok bevonásáról, illetve az összes megállóhelyen történő alkalmazásáról" – közölték lapunkkal.