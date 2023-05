"Gyurcsány-árnyékkormány vezeti Budapestet és csapolja a kasszáját, mialatt Karácsony Gergely csődbe viszi a várost"

Ott sorakozik például a Crevocorp Kft, amely megalakulása óta jól ismert Dobrev Klára előkampányából, és a DK pártalapítványa vagy éppen László Imre, vagy Niedermüller Péter vagy Cserdiné Németh Angéla polgármesterek számára is. A baloldali vezetésű II. kerülettől is kapott milliós megbízást, de ők voltak azok, akik Márki-Zay Péter szórólapjait, reklámanyagait is készítették a tavalyi országgyűlési választás előtt. De feltűnik a Publicus közvéleménykutató intézet, és most felbukkant Záránd Péter –Márki-Zay, a Momentum és Puzsér Róbert egykori kampányfőnöke is, milliós megbízásokat kapva