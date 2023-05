Így verik el a pénzt – górcső alatt Karácsony Gergely luxustanácsadói – Videó

Új videóval jelentkezett csütörtökön a Patrióta „Így verik el a pénzt Karácsony luxustanácsadói címmel”, amelyben a főpolgármester tanácsadóit vették górcső alá. A videóban megjelenik például Mártha Imre mellett Karácsony korábbi főtanácsadója, Korányi Dávid, valamint Tüttő Kata is. Mártha Imrére például onnan emlékezhetnek, hogy furcsa körülmények között tárgyalt a szemétszállításról a közművállalat munkatársaival, de ő volt az is, aki mindössze 75 ezer forintos havi jövedelmet vallott be, miközben Floridában vásárolt luxusingatlant. Tüttő Kata országos ismertségét pedig jelentősen növelte, amikor Zakynthosz szigetén kilovagolt a tengerből.