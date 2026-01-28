RETRO RÁDIÓ

Kiszel Tünde naptára Dubajban is hódít!

A naptárkirálynőt Dubaj partjain is utolérték a rajongók! Kiszel Tünde jubileumi naptára túlmutat a hazai sikereken, az Egyesült Arab Emírségeken is ellepték a naptárdívát a hódolók.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.28. 07:00
naptárdíva Hunyadi Donatella Kiszel Tünde Dubaj

Kiszel Tünde és gyönyörű lánya, Hunyadi Donatella még csak most pihenik ki a tavalyi év fáradalmait, valamint ünneplik sikereiket. A naptárdíva azonban most sem tud száz százalékosan lazítani, hiszen hírneve egészen Dubajig elterjedt.

Kiszel Tünde naptárát imádják Dubajban
 Kiszel Tünde jubileumi naptára Dubajban is hatalmas siker (Fotó: Szabolcs László / Metropol)

Kiszel Tünde naptárbemutatója után Dubajban hódít

Tavaly októberben került piacra Kiszel Tünde jubileumi 2026-os naptára, amely akkora sikert aratott, hogy nemcsak hazánkban kapkodnak érte, hanem az Arab Emirátusokban is elkápráztatta az embereket. A fotómodell közösségi oldalán többször is beszámolt a napokban anya-lánya utazásáról, amelynek helyszíne a gyönyörű luxus üdülőváros, amely több celebünk nagy kedvencévé vált az utóbbi időben.

Kiszel Tünde legutóbbi videójában a szálloda medencéje mellett fogadta egy szerencsés rajongóját, akinek személyesen dedikálta a különleges naptárat.

Dubajban is sikeres a 2026-os Jubileumi naptáram

– írta az Instagram-bejegyzés mellé, a rajongók pedig imádják őt. A naptárak királynője, követői szerint már-már igazi világsztárrá avanzsált.

„Világsztár vagy!”

Imádlak Tünde

– érkeztek a kommentek.

Különleges élményekben volt része

A naptárdíva csak úgy halmozza az élvezeteket, izgalmasabbnál izgalmasabb kalandokról számolt be közel-keleti utazása alatt. Néhány nappal ezelőtt egy felejthetetlen élményben volt része, amikor is a naplementében csodálhatta meg Dubaj városát egy luxusjachton. Később azonban olyan dolog történt vele, amelyre egyáltalán nem számított: volt szerencséje tevét simogatni.

Kiszel Tünde és lánya az út mellett láttak meg egy tevét, a különleges állat persze azonnal elkápráztatta őket szelíd természetével. Nem a négylábú patás volt azonban az egyetlen állat, amellyel Tünde testközelből találkozhatott, nem sokkal a ritka pillanat után egy óriáskígyót tartott kezében a naptárdíva.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu