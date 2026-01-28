Kiszel Tünde naptára Dubajban is hódít!

Kiszel Tünde és gyönyörű lánya, Hunyadi Donatella még csak most pihenik ki a tavalyi év fáradalmait, valamint ünneplik sikereiket. A naptárdíva azonban most sem tud száz százalékosan lazítani, hiszen hírneve egészen Dubajig elterjedt.

Kiszel Tünde jubileumi naptára Dubajban is hatalmas siker (Fotó: Szabolcs László / Metropol)

Kiszel Tünde naptárbemutatója után Dubajban hódít

Tavaly októberben került piacra Kiszel Tünde jubileumi 2026-os naptára, amely akkora sikert aratott, hogy nemcsak hazánkban kapkodnak érte, hanem az Arab Emirátusokban is elkápráztatta az embereket. A fotómodell közösségi oldalán többször is beszámolt a napokban anya-lánya utazásáról, amelynek helyszíne a gyönyörű luxus üdülőváros, amely több celebünk nagy kedvencévé vált az utóbbi időben.

Kiszel Tünde legutóbbi videójában a szálloda medencéje mellett fogadta egy szerencsés rajongóját, akinek személyesen dedikálta a különleges naptárat.

Dubajban is sikeres a 2026-os Jubileumi naptáram

– írta az Instagram-bejegyzés mellé, a rajongók pedig imádják őt. A naptárak királynője, követői szerint már-már igazi világsztárrá avanzsált.

„Világsztár vagy!”

Imádlak Tünde

– érkeztek a kommentek.

Különleges élményekben volt része

A naptárdíva csak úgy halmozza az élvezeteket, izgalmasabbnál izgalmasabb kalandokról számolt be közel-keleti utazása alatt. Néhány nappal ezelőtt egy felejthetetlen élményben volt része, amikor is a naplementében csodálhatta meg Dubaj városát egy luxusjachton. Később azonban olyan dolog történt vele, amelyre egyáltalán nem számított: volt szerencséje tevét simogatni.

Kiszel Tünde és lánya az út mellett láttak meg egy tevét, a különleges állat persze azonnal elkápráztatta őket szelíd természetével. Nem a négylábú patás volt azonban az egyetlen állat, amellyel Tünde testközelből találkozhatott, nem sokkal a ritka pillanat után egy óriáskígyót tartott kezében a naptárdíva.