Gólyahír: gyermeket vár Stana Alexandra
A csinos táncosnő a közösségi oldalán tudatta a hírt. Stana Alexandra várandós.
Stana Alexandra neve sokak számára a Dancing with the Starsból lehet ismerős, ahol táncolt többek között Marics Petivel és Galambos Lajossal is, de ezek mellett még más produkciókban is szerepelt.
A csinos táncosnőre még tavaly talált rá a boldogság most pedig egy újabb örömteli bejelentéssel érkezett a rajongói számára. Ugyanis Stana Alexandra gyermeket vár. A TV2 sztárja mindezt egy különleges videóval jelentette be. A felvételen az látható, ahogy Alexandra hátulról átöleli a párját – akinek arcát továbbra is óvják a nyilvánosságtól –, majd feltűnik egy tündéri pár gyerekcipő és a kicsi ultrahangfelvétele is.
A legnagyobb és egyben legapróbb ajándék! Anya és Apa nagyon vár Téged!
- olvasható Stana Alexandra posztjában.
A bejegyzés alatt záporoznak a hozzászólások, rengetegen gratulálnak a táncosnőnek.
„Gratulálunk nektek!” - üzente Tápai Szabina.
„Szívből gratulálok! Boldog babavárást!” - fogalmazott egy másik hozzászóló.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre