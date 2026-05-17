Gólyahír: gyermeket vár Stana Alexandra

Stana Alexandra neve sokak számára a Dancing with the Starsból lehet ismerős, ahol táncolt többek között Marics Petivel és Galambos Lajossal is, de ezek mellett még más produkciókban is szerepelt.

Stana Alexandra várandós - különleges videóval tudatta az örömteli hírt

A csinos táncosnőre még tavaly talált rá a boldogság most pedig egy újabb örömteli bejelentéssel érkezett a rajongói számára. Ugyanis Stana Alexandra gyermeket vár. A TV2 sztárja mindezt egy különleges videóval jelentette be. A felvételen az látható, ahogy Alexandra hátulról átöleli a párját – akinek arcát továbbra is óvják a nyilvánosságtól –, majd feltűnik egy tündéri pár gyerekcipő és a kicsi ultrahangfelvétele is.

A legnagyobb és egyben legapróbb ajándék! Anya és Apa nagyon vár Téged!

- olvasható Stana Alexandra posztjában.

A bejegyzés alatt záporoznak a hozzászólások, rengetegen gratulálnak a táncosnőnek.

„Gratulálunk nektek!” - üzente Tápai Szabina.

„Szívből gratulálok! Boldog babavárást!” - fogalmazott egy másik hozzászóló.

