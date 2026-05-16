Dráma a családi összejövetelen: mentőhelikopter vitte kórházba a kisfiút, súlyos sérülést szenvedett

Családi grillezés közben szenvedett súlyos égési sérüléseket egy tíz év körüli kisfiú – számolt be közösségi oldalán az Országos Mentőszolgálat.

Mentőhelikoptert is riasztani kellett a családi grillezés helyszínére Fotó: Pixabay (Illusztráció!)

Mint írták, a gyermek felnyitotta a grillsütő fedelét, ekkor azonban a hirtelen kicsapó láng és a forró levegő megégette az arcát. A család borzasztóan megrémült a történtek miatt, ám azonnal hűteni kezdték a gyermek sérüléseit és mentőt hívtak.

A mentésirányítás több mentőegységet indított a helyszínre, köztük mentőhelikoptert is, miközben végig vonalban maradtak és elsősegélynyújtásra instruálták a szülőket. Perceken belül kiérkező bajtársaink azonnal átvették a segítségnyújtást, a gyermek hólyagos sérüléseit ellátták, erős fájdalmát csillapították, és a légúti égés gyanúja miatt emelt szintű légútbiztosítást alkalmaztak. A kisfiút végül stabil állapotban, légi úton szállították kórházba bajtársaink

- olvasható az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldalán közzétett posztjában.