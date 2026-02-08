Sasvári Sándor: „Sok vágyam teljesült az életem során”

Sasvári Sándor őszintén mesélt az életéről a Hot! magazinnak.

Sasvári Sándor szenvedélyesen imádja a munkáját és a családját (Fotó: Gáll Regina / Hot! magazin)

Hot!: Túl vagy Az Operaház Fantomja című musical ezredik előadásán. Mennyit változott ez idő alatt a karakter?

Sasvári Sándor: Idén lesz huszonharmadik éve, hogy a Fantomot játszhatom. Az ember mindig arra törekszik, hogy egy bizonyos szinten maradjon ez a darab. Húsz év nem múlik el nyomtalanul senki életében. Színészileg sem. Emlékszem, már a premier napján egy nagyon jó szintet igyekeztem elérni, amit – a visszajelzések alapján – sikerült is. Tudom, hogy a karakter készen van, megérett, amíg a hangom mások szerint csak még érettebb lett, megerősödött. Ennek érdekében is megteszek mindent, mert fontos, hogy ezeket a szerepeket a mai napig ilyen intenzitással, akár heti hat alkalommal is eljátszhassam.

Hot!: Volt egy másik szereped is, ami viszont nagyon meghatározó volt az életed további alakulása szempontjából: a Jézus Krisztus szupersztár.

Sasvári Sándor: 1986-ban kaptam ezt a lehetőséget, ami az egész életemre kihatással volt. Szegeden hétezer-ötszáz ember előtt élhettem át Jézus szerepét. Amikor később a Madáchban Szirtes Tamás úgy döntött, hogy rám bízza Pilátus szerepét a ma­dá­chos verzióban, azt is nagy örömmel fogadtam. Aztán Szirtes Tamás ötlete alapján ismét Jézusként léphettem a színpadra hatvanhat évesen, ami egy hatalmas és kivételes lehetőség volt számomra, mivel a krisztusi kor dupláját töltöttem be. Eredetileg egy-két előadásról volt szó, amiből végül is tizenegy lett. Ennyi alkalommal élhettem át azt az elképesztően csodálatos élményt, amit ez a szerep magában rejtett. A búcsúelőadás napját én magam választhattam meg; nagypéntekre esett a választásom – így búcsúztam ettől a szereptől.

Hot!: Egy alkalommal azt nyilatkoztad, hogy ez végtelen módon megerősítette a benned addig is meglévő hitet. Szükséged volt arra, hogy ez megtörténjen veled?

Sasvári Sándor: Istennek volt szüksége rám, nekem pedig Istenre. 86-ban huszonkilenc éves voltam, és éltem a fiatal színészek életét. Európa-szerte mindenhol jártunk a Rock Színházzal, és ez egy csodálatos élmény volt. Akkor az volt jó! Amikor viszont megkaptam Jézus szerepét, onnantól kezdve nagyon figyeltem arra, hogy a hitemnek megfelelő életmódot éljek, és ez meghatározott egy bizonyos utat a számomra: egy ösvényt, amit felülről jelölt ki nekem Isten. Büszke vagyok arra, hogy azóta is ezen az úton járok.