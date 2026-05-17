Meghan Markle ritka fotót mutatott Lilibet hercegnőről, egyből elbűvölte vele a rajongókat

Meghan Markle fotója elbűvölte a rajongókat.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.17. 17:00
Meghan Markle megható pillanatot osztott meg követőivel közösségi oldalán, egy ritka fotón kislánya, Lilibet Mountbatten-Windsor látható, amint éppen édesanyjának segít készülődni a közelgő genfi út előtt. A sussexi hercegné a képet a „Mama kis segítője” felirattal és egy lila szív emojival tette közzé.

A bájos fotón Lilibet hercegnő Meghan gardróbjában, a padlón ülve látható édesanyja lábánál, miközben a hercegné az utazásra készül. A ritkán látott hercegnő gyorsan elrabolta a rajongók szívét, sokan pedig megjegyezték, mennyit nőtt már a kis Lilibet, akit dédnagymamája, a néhai II. Erzsébet királynő után neveztek el.

Meghan hamarosan Genfbe utazik, ahol egy rendkívül fontos eseményen vesz részt. A hercegné a gyermekek online biztonságának fontosságára kívánja felhívni a figyelmet egy olyan megemlékezésen, amelyet a digitális bántalmazás következtében elhunyt fiatalok emlékére rendeznek.

Vasárnap Meghan csatlakozik Tedros Adhanom Ghebreyesushoz, az World Health Organization főigazgatójához az Elveszett Képernyő Emlékmű megnyitóján Svájcban. Az eseményt a WHO és az Archewell Foundation szervezi a 79. Egészségügyi Világközgyűlés előtt.

Meghan hivatala szerint a hercegné az eseményen tiszteleg majd az elhunyt gyermekek emléke előtt, miközben hangsúlyozza, hogy sürgős globális összefogásra van szükség a gyerekek online védelme érdekében - írja a Mirror.

 

