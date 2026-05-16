Ő Katalin hercegné titkos támasza: Meghan visszautasította ugyanazt a segítséget

Katalin hercegné számára óriási változást jelentett, amikor beházasodott a brit királyi családba, azonban egy új dokumentumfilm szerint nem maradt egyedül a nehéz pillanatokban. A hercegné egyik legfontosabb támasza ugyanis Edinburgh hercegnéje, Zsófia lett, aki segített neki eligazodni az udvari élet szigorú szabályai között.

Katalin hercegné legfőbb támasza a Zsófia hercegné lett, azóta. hogy beházasodott a királyi családban / Fotó: Stephen Lock / i-Images

Katalin hercegné rendkívül sokat köszönhet az edinburgh-i hercegnének

A Royal Peacemaker: Sophie, Duchess of Edinburgh című dokumentumfilmben királyi szakértők mesélnek arról, milyen szoros kapcsolat alakult ki a két nő között az évek során. Zsófia hercegné már régóta a monarchia egyik legmegbízhatóbb tagjának számít, és állítólag mentor szerepet vállalt Katalin mellett, amikor Vilmos herceg felesége bekerült a reflektorfénybe. A szakértők szerint Zsófia nemcsak tanácsokkal segítette Katalint, hanem a legkényesebb helyzetekben is mellette állt. Felidéztek egy kínos pillanatot is Eugénia hercegnő esküvőjéről, amikor a szél felkapta Katalin ruháját. Zsófia azonnal elé állt, hogy megvédje a hercegnét a kellemetlen jelenettől.

Emily Andrews királyi kommentátor szerint Zsófia örömmel ajánlotta fel a segítségét azoknak a nőknek, akik beházasodtak a családba: köztük Katalinnak és Meghan Marklenek is.

Zsófia már mindent átélt. Pontosan tudta, min mennek keresztül

- fogalmazott a szakértő.

Kapcsolatuk azóta még erősebb lett. Egy 2024-es megemlékezésen például Zsófia gyengéden megsimította Katalin hátát, miközben együtt sétáltak vissza az épületbe. A királyi tudósítók szerint ez sokat elárult arról, milyen mély bizalom és szeretet alakult ki közöttük.

A dokumentumfilmben elhangzik, hogy Meghan Markle nem fogadta el Zsófia segítségét. Emily Edwards szerint Zsófia többször is találkozott Meghannel, és felajánlotta neki, hogy bármiben segít, amire szüksége van. Állítólag azonban meglepte, hogy később már nem hívták vissza a Frogmore Cottageba, ahol akkoriban Harry herceggel éltek - írja a Mirror.

Az edinburgh-i hercegné különleges kapcsolatot ápolt a néhai II. Erzsébet királynővel is, aki teljes mértékben megbízott benne. A királynő egykori sajtótitkára úgy fogalmazott:

Úgy gondolom, a néhai királynő biztos pontként tekintett Zsófiára, mert mindig lehetett rá számítani. Valódi bizalmasa volt a királynőnek, ami meglehetősen ritka a királyi család világában

- fogalmazott Edinburgh hercegének és hercegnéjének sajtótitkára, Ailsa Anderson.