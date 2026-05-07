Erre senki nem számított! Katalin hercegné merész lépésre szánta el magát

Katalin hercegné szerdán Londonban jelent meg egy nyilvános eseményen, ahol a kisgyermekek fejlődését segítő új kezdeményezésének következő állomását mutatta be.

A 44 éves hercegné az East London Egyetemre látogatott el, ahol családokkal, hallgatókkal és a gyermekgondozás területén dolgozó szakemberekkel találkozott. Az eseményen bemutatta legújabb programját, amely a csecsemőkkel, kisgyermekekkel és családjaikkal foglalkozó segítők számára készült.

A Foundations for Life: A Guide to Social and Emotional Development című útmutató a gyerekek érzelmi és szociális fejlődésének fontosságára hívja fel a figyelmet, különösen az élet első éveiben.

Katalin hercegné a kiadvány bevezetőjében hangsúlyozta:

Most jött el az idő, hogy a gondoskodást és az emberi kapcsolódást helyezzük mindannak a középpontjába, amit teszünk.

A hercegné szerint egyre inkább olyan világban élünk, amely szétszórt, túl zajos és túlságosan digitális, ezért minden eddiginél fontosabbá vált az emberi kapcsolatok megerősítése. Úgy fogalmazott, hogy miközben a társadalom gyakran csak a tanulmányi vagy fizikai eredményekre figyel, valójában a legkorábbi kapcsolataink, élményeink és környezetünk alapozzák meg későbbi egészségünket és boldogságunkat.

A londoni esemény különösen fontos volt, hiszen Katalin hercegné alig néhány órával korábban jelentette be: május 13-án és 14-én Észak-Olaszországba, Reggio Emiliába utazik egy hivatalos tanulmányútra.

Ez lesz az első külföldi munkalátogatása azóta, hogy kiderült a betegsége, és egyben az első alkalom is, hogy kisgyermekkori fejlesztési programját nemzetközi szinten is képviseli.

Katalin az elmúlt években királyi feladatai egyik központi ügyévé tette a korai gyermekkori fejlődés támogatását, és most úgy tűnik, felépülése után ismét teljes erővel szeretne visszatérni ehhez a munkához – írja a People.