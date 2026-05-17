Valkusz Máté elárulta, mire költené az Exatlon főnyereményét

Nyolc hét, negyvenkét versenynap után vasárnap este kiderül, melyik női és férfi versenyző emelheti magasba a sport-reality trófeáját. Egy-egy Bajnok és Kihívó áll ma este rajthoz az Exatlon Hungary döntő futamaiban. A lányoknál Ekler Luca és Szabó Réka, míg a fiúknál Valkusz Máté és Koplányi Gábor küzd meg egymással a sport-reality 15 millió forintos fődíjáért.

Az Exatlon Bajnokok csapatából a férfiak közül Valkusz Máté jutott a műsor döntőjébe (Fotó: Tumbász Hédi/Metropol)

Valkusz Máté jótékonykodna az Exatlon főnyereményéből

Tíz Bajnok és tíz Kihívó vágott neki a sport-reality idei versenyének. Az Exatlon 2026 elmúlt nyolc hete jócskán tartogatott fordulatokat és nem várt kihívásokat a sportolóknak, de ma este eljött a döntő és ezzel a legnagyobb megmérettetés ideje. A női és a férfi döntőben is két, négy pontig tartó győzelem kell ahhoz, hogy valaki haza vihesse az Exatlon Hungary trófeáját és a vele járó 15 millió forintot. Ahogy a korábbi években, most is maguk a versenyzők választják ki, melyik pályán és milyen ügyességi feladattal mérkőznek meg egymással. Mindenki kedvence sorra kerül a verseny alatt. Ha a küzdelem nem dől el két körben, akkor jön egy harmadik pálya, és az lesz a mindent eldöntő futamok harctere. De még mielőtt utoljára magukra öltenék az Exatlon mezüket, a versenyzők eljátszottak a gondolattal, ki mire költené a pénznyereményt.

Én nagyon szeretek jótékonykodni, nagyon szeretek segíteni embereknek. Az életem során számos olyan emberrel találkoztam, akikől megtanultam, hogy jobb adni, mint kapni. Szóval jótékonyságra is költenék, meg biztos vagyok abban, hogy a sport karrierembe is forgatnék ebből az összegből. Meg elkezdenék utazgatni szép helyekre kikapcsolódni. De a legfontosabb a karrier és a segítés! Hazudik, aki azt mondja, hogy a pénz nem motiválja!

– árulta el a szombati adásban Valkusz Máté, akit a nézők összeboronáltak Halász Jázminnal.