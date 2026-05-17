Több mint 430 millió forint volt a tét: kihúzták a hatos lottó nyerőszámait

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.17. 17:05
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 20. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

Elvitték a hatos lottó főnyereményét

Hatos lottó nyerőszámai:

  • 3 (három)
  • 11 (tizenegy)
  • 12 (tizenkettő)
  • 21 (huszonegy)
  • 27 (huszonhét)
  • 41 (negyvenegy)

Nyeremények:

  • 6 találatos szelvény 1 darab, nyereménye 433 950 855 forint;
  • 5 találatos szelvény 44 darab, nyereményük egyenként 232 570 forint;
  • 4 találatos szelvény 1933 darab, nyereményük egyenként 5295 forint;
  • 3 találatos szelvény 27 449 darab, nyereményük egyenként 2270 forint.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
