Több mint 430 millió forint volt a tét: kihúzták a hatos lottó nyerőszámait
Hatalmas volt a tét. Mutatjuk a hatos lottó nyerőszámait.
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 20. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
Hatos lottó nyerőszámai:
- 3 (három)
- 11 (tizenegy)
- 12 (tizenkettő)
- 21 (huszonegy)
- 27 (huszonhét)
- 41 (negyvenegy)
Nyeremények:
- 6 találatos szelvény 1 darab, nyereménye 433 950 855 forint;
- 5 találatos szelvény 44 darab, nyereményük egyenként 232 570 forint;
- 4 találatos szelvény 1933 darab, nyereményük egyenként 5295 forint;
- 3 találatos szelvény 27 449 darab, nyereményük egyenként 2270 forint.
