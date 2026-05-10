Elballagott Britney Spears unokahúga, sosem találod ki, kik jelentek meg az ünnepségen

Nagy napot ünnepelt Jamie Lynn Spears családja: Brtiney Spears húgának legidősebb lánya, Maddie Watson hivatalosan is leérettségizett. A megható eseményre rengeteg családtag érkezett, köztük a híres unokatestvér, Britney Spears fia, Sean Preston Federline, valamint a Spears család feje, Jamie Spears is.

A ballagást pénteken rendezték meg Hammond városában, ahol Maddie hatalmas mosollyal az arcán sétált át a színpadon, miközben a közönség hangos tapssal ünnepelte. A büszke édesanya szemmel láthatóan teljesen elérzékenyült, és természetesen folyamatosan fotózta lányát a nézőtérről.

A pillanat különösen érzelmes lehetett Jamie Lynn számára, hiszen Maddie még akkor született, amikor az egykori énekesnő még tinédzser volt. A terhesség idején Jamie Lynn hátat fordított Hollywoodnak, hogy teljes mértékben a kislánya nevelésére koncentrálhasson. Korábban arról is beszélt, hogy akkori környezete és csapata nem támogatta a terhességet, sőt állítólag azt szerették volna, ha megszakítja azt.

Maddie családja most együtt ünnepelte a fiatal lányt. A nézőtéren ott volt mostohaapja, Jamie Watson, húga, Ivey, valamint nagyapja, Jamie Spears is, aki kerekesszékből figyelte büszkén az eseményt.

Különösen nagy figyelmet kapott Sean Preston Federline megjelenése, aki egy „Nézzétek, ki végzett!” feliratú táblával érkezett, hogy támogassa unokatestvérét. A rajongók szerint ez is azt mutatja, hogy a fiatalok között továbbra is szoros a kapcsolat.

A családi eseményen ugyanakkor feltűnően hiányzott Britney Spears, ami azonban cseppet sem meglepő. Britney és Jamie Lynn kapcsolata évek óta feszült, az énekesnő pedig korábbi memoárjában is kemény kritikákat fogalmazott meg húgával szemben. Jamie Lynn ennek ellenére próbál továbblépni, és most minden figyelmét lánya különleges mérföldkövére fordította. - írja a TMZ.