Féktelen ünneplésbe csapott át az éjszaka: így tomboltak Sallai Rolandék a bajnoki cím után

A Galatasaray 4–2-re legyőzte az Antalyasport a török bajnokság szombati játéknapján, ezzel pedig behozhatatlan előnyre tett szert az utolsó forduló előtt. Sallai Roland és csapata ezzel megvédte bajnoki címét, a lefújás után pedig kezdetét vette a féktelen ünneplés.

Sallai Roland ismét török bajnoki címet ünnepelhetett a Galatasarayal / Fotó: Anadolu

Akárcsak tavaly, Sallai Roland idén is magyar zászlóval ünnepelte a pályán a Süper Lig megnyerését.

Hosszú és nehéz szezon áll mögöttünk, ezért különösen boldogok vagyunk, hogy sikerült megszereznünk a bajnoki címet. Szeretném megköszönni a szurkolóknak is a támogatást, hiszen végig mellettünk álltak. Most pedig itt az ideje, hogy együtt ünnepeljünk

– mondta a lefújást követően a 28 éves magyar válogatott labdarúgó.

Féktelen örömbe kezdett Sallai Roland és a Galatasaray

Az ünneplésből természetesen semmi sem maradt ki. Már a pályán is fantasztikus volt a hangulat, a játékosok és a szurkolók együtt énekeltek, Sallai Roland pedig a közösségi oldalára feltöltött videó alapján vezérként irányította a drukkereket. A jókedv később sem hagyott alább: a Galatasaray futballistái – köztük Sallai is – a mérkőzés utáni kötelező sajtótájékoztatóra is berontottak, ahol sörrel és vízzel locsolták le vezetőedzőjüket, Okan Burukot. Ezután a teremben folytatódott az ünneplés, a játékosok ismét dalra fakadtak és önfeledten ugráltak.

A Galatasaray története 26. bajnoki címét szerezte meg a Süper Ligben, ráadásul sorozatban negyedszer hódította el az aranyérmet. A sikernek köszönhetően a török együttes automatikusan kvalifikálta magát a 2026–27-es Bajnokok Ligája-szezon főtáblájára, vagyis a 36 csapatos alapszakasz mezőnyébe.