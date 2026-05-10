RETRO RÁDIÓ

Féktelen ünneplésbe csapott át az éjszaka: így tomboltak Sallai Rolandék a bajnoki cím után

Óriási ünneplést csaptak Sallai Rolandék. A Galatasaray megnyerte a török bajnokságot, ezzel pedig megvédte bajnoki címét.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.10. 10:45
galatasaray süper lig sallai roland

A Galatasaray 4–2-re legyőzte az Antalyasport a török bajnokság szombati játéknapján, ezzel pedig behozhatatlan előnyre tett szert az utolsó forduló előtt. Sallai Roland és csapata ezzel megvédte bajnoki címét, a lefújás után pedig kezdetét vette a féktelen ünneplés.

Sallai Roland ismét török bajnoki címet ünnepelhetett a Galatasarayal
Sallai Roland ismét török bajnoki címet ünnepelhetett a Galatasarayal / Fotó: Anadolu

Akárcsak tavaly, Sallai Roland idén is magyar zászlóval ünnepelte a pályán a Süper Lig megnyerését.

Hosszú és nehéz szezon áll mögöttünk, ezért különösen boldogok vagyunk, hogy sikerült megszereznünk a bajnoki címet. Szeretném megköszönni a szurkolóknak is a támogatást, hiszen végig mellettünk álltak. Most pedig itt az ideje, hogy együtt ünnepeljünk

mondta a lefújást követően a 28 éves magyar válogatott labdarúgó.

Féktelen örömbe kezdett Sallai Roland és a Galatasaray 

Az ünneplésből természetesen semmi sem maradt ki. Már a pályán is fantasztikus volt a hangulat, a játékosok és a szurkolók együtt énekeltek, Sallai Roland pedig a közösségi oldalára feltöltött videó alapján vezérként irányította a drukkereket. A jókedv később sem hagyott alább: a Galatasaray futballistái – köztük Sallai isa mérkőzés utáni kötelező sajtótájékoztatóra is berontottak, ahol sörrel és vízzel locsolták le vezetőedzőjüket, Okan Burukot. Ezután a teremben folytatódott az ünneplés, a játékosok ismét dalra fakadtak és önfeledten ugráltak.

A Galatasaray története 26. bajnoki címét szerezte meg a Süper Ligben, ráadásul sorozatban negyedszer hódította el az aranyérmet. A sikernek köszönhetően a török együttes automatikusan kvalifikálta magát a 2026–27-es Bajnokok Ligája-szezon főtáblájára, vagyis a 36 csapatos alapszakasz mezőnyébe.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu