3 csillagjegy szerelmi élete váratlan fordulatot vesz májusban
Egy hirtelen romantikus üzenet, meglepő vallomás vagy váratlan viszontlátás. Mindez megváltoztathatja a májusi hónap érzelmi irányát három csillagjegy számára.
2026 májusának második felében a Vénusz az Ikrek jegyében halad, a Merkúr a közelmúltbeli kommunikációs lassulás után felgyorsul, a Nap pedig május 21. körül belép az Ikrek jegyébe, ezzel beszélgetéseket, üzeneteket, újrakapcsolódásokat és régóta esedékes tisztánlátást hozva. Ebben a hónapban a csillagállások valószínűleg a legerősebb hatást az Ikrek, a Mérleg és a Vízöntő csillagjegyekre fogja tenni.
Ezek a csillagjegyek hirtelen érkező üzeneteket, érzelmes vallomásokat, váratlan visszatéréseket tapasztalhatnak a múltból, vagy egy új romantikus kapcsolat kezdetét érzékelhetik. Vagy, ami a hónap elején bizonytalannak tűnt, az 2026. május 31. előtt tisztábbá válhat. Ha a szerelemben válaszokra vártál, a május elhozhatja ezeket - írja az Economic Times.
Három csillagjegy szerelmi élete fordulatot vesz
Ikrek
Az Ikrek számára 2026 májusa nagyon gyorsan személyessé válhat. Mivel a Vénusz áthalad a jegyeden, a Nap pedig a hónap végén belép az Ikrek jegyébe, a figyelem természetesen szerelmi élete felé irányul.
Mi történhet az Ikrek szerelmi életében?
- Meglepő üzenet valakitől, aki eddig csendben volt
- Egy barátod vagy egy már a köreidben lévő személy vallomása
- Válasz arra, hogy merre tart egy kapcsolat
Ez a tranzit aktiválja az én és a láthatóság első házát. Amikor a Vénusz áthalad ezen a területen, a vonzalom láthatóbbá válik, és a társas kapcsolatok energiái fokozódnak.
A jóslat időablaka: május 18. - május 30.
Mérleg
A Mérleg ebben a hónapban az egyik legreményteljesebb érzelmi változást élheti át. Levegőjegyű társaként az Ikrekben ülő Vénusz harmóniát teremt a természetes energiáddal. Ez gyakran könnyebb érzelmi cseréket, megújult optimizmust és régóta várt párkapcsolati előrelépést hoz.
Mi történhet a Mérleg szerelmi életében?
- Egy múltbéli személy újra kapcsolatba léphet vele
- Egy párkapcsolati beszélgetés végre őszintévé válhat
- Valaki távolról megújult romantikus érdeklődést mutathat
A Mérleg esetében az Ikrek aktiválja a kilencedik házat, amely a távolsághoz, az időzítéshez, az utazáshoz és a kitágult látókörhöz kapcsolódik. Ez gyakran váratlan szerelmi híreket hozhat valakitől, aki távol van, vagy korábban elérhetetlen volt.
A jóslat időablaka: május 20. - május 31.
Vízöntő
A Vízöntő a legmeglepőbb romantikus fejleményt élheti át. Az Ikrek energiája aktiválja az ötödik házat, a romantikát, a vonzalmat és az érzelmi kifejezést. Ez az egyik legerősebb ház a randevúzás lendülete, az érzelmi izgalom és a friss kémia szempontjából. 2026 májusa aktívabbnak tűnhet, mint az elmúlt hónapok.
Mi történhet a Vízöntő szerelmi életében?
- Egy új romantikus érdeklődés hirtelen nyilvánvalóvá válhat
- Valaki váratlanul bevallhatja az érzéseit
- Egy laza kapcsolat hirtelen komollyá válhat
Az ötödik ház aktivitása fokozza a játékos vonzalmat, a láthatóságot és a nyitottságot. A Merkúr gyorsabb mozgásával együtt az érzelmi szándékok nehezebben rejthetők el mások számára.
A jóslat időablaka: május 17. - május 29.
