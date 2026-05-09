3 csillagjegy szerelmi élete váratlan fordulatot vesz májusban

2026 májusának második felében a Vénusz az Ikrek jegyében halad, a Merkúr a közelmúltbeli kommunikációs lassulás után felgyorsul, a Nap pedig május 21. körül belép az Ikrek jegyébe, ezzel beszélgetéseket, üzeneteket, újrakapcsolódásokat és régóta esedékes tisztánlátást hozva. Ebben a hónapban a csillagállások valószínűleg a legerősebb hatást az Ikrek, a Mérleg és a Vízöntő csillagjegyekre fogja tenni.

Három csillagjegy szerelmi élete fordulatot vesz. Fotó: Freepik - illusztráció

Ezek a csillagjegyek hirtelen érkező üzeneteket, érzelmes vallomásokat, váratlan visszatéréseket tapasztalhatnak a múltból, vagy egy új romantikus kapcsolat kezdetét érzékelhetik. Vagy, ami a hónap elején bizonytalannak tűnt, az 2026. május 31. előtt tisztábbá válhat. Ha a szerelemben válaszokra vártál, a május elhozhatja ezeket - írja az Economic Times.

Három csillagjegy szerelmi élete fordulatot vesz

Ikrek

Az Ikrek számára 2026 májusa nagyon gyorsan személyessé válhat. Mivel a Vénusz áthalad a jegyeden, a Nap pedig a hónap végén belép az Ikrek jegyébe, a figyelem természetesen szerelmi élete felé irányul.

Mi történhet az Ikrek szerelmi életében?

Meglepő üzenet valakitől, aki eddig csendben volt

Egy barátod vagy egy már a köreidben lévő személy vallomása

Válasz arra, hogy merre tart egy kapcsolat

Ez a tranzit aktiválja az én és a láthatóság első házát. Amikor a Vénusz áthalad ezen a területen, a vonzalom láthatóbbá válik, és a társas kapcsolatok energiái fokozódnak.

A jóslat időablaka: május 18. - május 30.

Mérleg

A Mérleg ebben a hónapban az egyik legreményteljesebb érzelmi változást élheti át. Levegőjegyű társaként az Ikrekben ülő Vénusz harmóniát teremt a természetes energiáddal. Ez gyakran könnyebb érzelmi cseréket, megújult optimizmust és régóta várt párkapcsolati előrelépést hoz.

Mi történhet a Mérleg szerelmi életében?

Egy múltbéli személy újra kapcsolatba léphet vele

Egy párkapcsolati beszélgetés végre őszintévé válhat

Valaki távolról megújult romantikus érdeklődést mutathat

A Mérleg esetében az Ikrek aktiválja a kilencedik házat, amely a távolsághoz, az időzítéshez, az utazáshoz és a kitágult látókörhöz kapcsolódik. Ez gyakran váratlan szerelmi híreket hozhat valakitől, aki távol van, vagy korábban elérhetetlen volt.

A jóslat időablaka: május 20. - május 31.