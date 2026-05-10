„Az interneten ismertem meg a 64 éves férjemet: idősebb, mint a szüleim, de ettől még nem vagyok aranyásó!”

Alig hat hónappal a megismerkedésük után oltár elé állt az a pár, akinek tagjai annak idején a Facebookon keresztül ismerkedtek meg, és akik közt nem kevesebb, mint 26 év korkülönbség van. A 38 éves, Fort Smithből származó feleség, Miranda Bair – akinek eleinte fogalma sem volt arról, hogy a férje mennyivel idősebb nála – a válása után egy egyszobás lakásba költözött a gyermekeivel, a 19 éves Brooklynnal és a 16 éves Bransonnal, majd a fodrászüzlete eladása után egy nagyobb lakhelyet vásárolt, ahol készen állt újrakezdeni az életét.

Fotó: Pexels/Jasmine Carter – Képünk illusztráció

Az internetnek hála ismerte meg 26 évvel idősebb férjét

A nő mindeközben a Facebookon osztott meg bejegyzéseket és videókat, amelyekben a nehézségeiről számolt be – így talált rá a későbbi férje, a 64 éves Bryan Bair, aki maga is elvált, és aki ezután felvette vele a kapcsolatot. Később egy hajvágásra is bejelentkezett hozzá, majd idővel szoros barátságot kötöttek.

Miranda és Bryan nem sokkal később Floridában találkoztak Brooklyn ballagása során, ahol négyszemközt vacsoráztak, és órákon át beszélgettek. A pár ezt követően egy hivatalos randevúban is megegyezett, majd a románc hamarosan olyannyira komollyá vált, hogy a férfi mindössze három hónappal később, 2025 szeptemberében megkérte a nő kezét. A szerelmesek 2026. április 8-án 220 vendég előtt házasodtak össze, mi több, Miranda lánya, Brooklyn és barátja, a 20 éves Landon is eljegyezte egymást a fogadáson. A friss házasokat jelenleg is számtalan kritika éri az interneten, akik „cukorpapának” és „aranyásónak” titulálják őket, Miranda azonban kitart amellett, hogy őszintén rajonganak egymásért, a szerelmük pedig őszinte és valós.

Eljutottam arra a pontra, ahol mindenemtől megfosztottak, és a saját feltételeim szerint kellett újjáépítenem mindent. Bryan ekkor bukkant rá néhány videómra, és felvette velem a kapcsolatot

– emlékezett vissza a nő, majd hozzátette, a közös vacsora során már érezte, valami igazán komoly van kialakulóban, habár korábban még sosem randevúzott nála jóval idősebb férfival – igaz, eleinte még fogalma sem volt arról, Bryan pontosan hány éves: a különc öltözködése nyomán úgy tippelte, talán az ötvenes éveiben járhat.

Azután elutaztunk kettesben Floridába, és mialatt folyamatosan beszélgettünk, elmondtam neki, hogy idősebb, mint az anyám és az apám. Nincs jó kapcsolatom apámmal, ezért komolyan elgondolkodtam azon, hogy vajon az apai oldala miatt vonzódom-e hozzá, mivel annyi év van köztünk

– tette hozzá Miranda.