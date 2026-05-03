Őszintén vallott a világ legmagasabb embere: egy dolgot változtatna meg az életében

A világ legmagasabb férfija őszintén mesélt arról, milyen az élete és min változtatna, ha tehetné. A 43 éves Sultan Kösen elképesztő, 251 centiméteres magasságával már 17 éve tartja a Guinness-rekordot.

Sultan Kösen a világ legmagasabb élő embere, de a magassága súlyos problémákat és fájdalmat is okozhat / Fotó: Anadolu via AFP

A világ legmagasabb embere több egészségügyi problémával küzd

Rendkívüli növekedését a gigantizmus és az akromegália okozza, amelyeket egy, az agyalapi mirigyére nehezedő daganat váltott ki. Bár egy átlagos török gazdálkodó családból származik, az élete messze nem hétköznapi.

Állapota miatt már 25 éves kora óta mankóra és gyakran kerekesszékre szorul. A hatalmas testsúly folyamatos terhelést jelent a szervezetének, így állandó fájdalmakkal küzd. Az évek során három lábműtéten és három agyműtéten is átesett, hogy kordában tartsák a betegségét.

A róla készült dokumentumfilmben is őszintén beszélt arról, mit kívánna leginkább: nem a magasságán változtatna, hanem a mozgásszabadságán.

Ha valamin változtathatnék, az a térdem lenne. Szeretnék futni, többet sétálni és utazni.

A családja szerint a rekordok mögött egy magányosabb oldal is ott van. Sultan testvére, Hasan úgy látja, bátyja élete sokkal teljesebb is lehetne:

Sultan boldogabb is lehetne. A szabadidejét többnyire a számítógép előtt tölti. Ha lenne barátnője, egészen más irányt vehetne az élete.

Pedig a világ legmagasabb embere egyszer már megtalálta a szerelmet. 2013-ban feleségül vette a szír Merve Dibot, aki jóval alacsonyabb volt nála, mindössze 167 centiméter. Sultan akkor úgy nyilatkozott, hogy végre valóra vált az álma, társat talált, és családot szeretne alapítani.

A boldogság azonban nem tartott sokáig. Bár a kezdeti szakítási pletykákat még cáfolták, a kapcsolat végül 2021-ben válással zárult. A színfalak mögött komoly feszültségek húzódtak meg.

„Nem tudtuk folytatni. A feleségem a családját választotta” – idézte fel a történteket. „Elváltunk. A boldogságunk nem tartott sokáig.” Amikor visszanézi az esküvői fotókat, még mindig elérzékenyül. „Nagyon fájt, mert igazán szerettem őt” - írja a Unilad.