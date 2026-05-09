Kapaszkodj meg: így lesz még finomabb a húsleves!

Az illatánál csak az íze fenségesebb: a húsleves igazi kedvenc. Legyen szó ünnepi ebédről vagy beteglátogatásról: a húsleves telitalálat. Ráadásul egy gasztronómiai trükk révén még finomabb lehet! Jöjjenek a részletek!

A hibátlan húsleves egyik legnagyobb titka a hagyma!

A lengyel háziasszonyoktól ismert a következő trükk: először is ne pucold le teljesen a vöröshagyma külső burkát, mert nagyobb mennyiségben tartalmazzák a hagyma íz- és színezőanyagait! Másodszor ügyelj a karamellizálásra! Gáztűzhelynél szúrd a hagymát egy villára és a láng felett pirítsd addig, amíg barnás foltok jelennek meg rajta! Még jobb, ha a félbevágott hagymát a 200-220 fokon előmelegített sütőben 10-15 perc alatt hibátlanra karamellizáljuk – olvasható a Life.hu internetes portálon.