Női fosófantom tombolt Budán – nem hiszed el, hova csinált a fiatal

Sok mindenre számít az ember a kora reggeli órákban, de arra biztosan nem, amit a lakók egy újbudai társasházban találtak a minap. Mikor ugyanis éppen kisiettek volna a társasházból, a legalsó szinten olyat láttak, amitől egy pillanat alatt elment az étvágyuk a közelgő ebédtől: a postaládáknál egy hatalmas adag fekália várta őket. Mint kiderült, a „műremeket” vélhetően egy női fosófantom hagyta maga után, aki tette után nyomtalanul eltűnt.

A fiatal fosófantom valószínűleg beszökött a házba és odacsinált a postaládák elé

Úgy tudni, hogy a lakók aznap reggel mit sem sejtve igyekeztek a bejárati ajtó felé, ekkor találták szembe magukat a hatalmas adag végtermékkel. Az is kiderült, hogy a döbbenetes mocskot vélhetően egy fiatal nő hagyhatta maga után: előző nap, az esti órákban már látták a fiatalt a ház egyik lépcsőjén ücsörögni, aki egy óvatlan pillanatban vélhetően beszökött a társasházba. Az első pillanatban látszott, hogy valószínűleg nem egy ott lakóról vagy ismerősről van szó, a lány ugyanis zavart, bódult állapotban volt, a lakók azt sejtették, hogy alkoholt vagy valamilyen drogot fogyasztott. Az, hogy ezután mi történt, senki nem tudja, annyi azonban bizonyos, hogy reggel már a sokkoló meglepetéscsomag nézett velük farkasszemet. A lakók mélységesen felháborodtak, a mocskot ezután ugyanis a házban élőknek kellett feltakarítania. Mint mondták, nem egy házban okoznak gondot a környéken az épületekbe beszökdöső emberek:

Rászoktak arra, hogy bejönnek és bent, a lépcsőházakban töltik az éjszakát. Vagy éppen összepiszkítják a társasházat. Volt, ahol a kukákat túrták fel, de hallottunk olyat is, ahol összevizelték a sarkokat és a liftet

– mesélte egy újbudai anyuka. Mint mondta, rendszeres, hogy a házakban mocskot találnak reggelente.

A fantom, vagy fantomok megkeserítik a lakók életét

Nem tudjuk, hogyan lehet megelőzni, mert olyan helyekre is bejutnak, ahol proxy van. Talán belökik az ajtót. Kellene kamera, az talán megoldás lehet

– vélekedett.

Sajnos nem ez az első eset, hogy a társasházakba beszökött kularémek megkeserítik a tisztes lakók életét: februárban egy mosonmagyaróvári társasház liftje előtt hagyott valaki egy méretes csomagot, míg márciusban szintén Újbudán csináltak össze egy erkélyt, de emlékezetes lehet az a tavaly nyári eset is, amikor egy ceglédi pláza egyik eladásra kínált vödrében hagytak egy méretes végterméket.