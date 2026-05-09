"Most értettem meg, milyen lehetett az édesanyáméknak, amikor eljöttem..." - Szabó Győző megtörte a csendet
A népszerű színész ritkán enged betekintést a magánéletébe, de most megtörte a csendet. Szabó Győző és felesége, Rezes Judit híresek arról, hogy óvják gyermekeik intimszféráját a nyilvánosságtól, de a színész most kivételt tett!
Misi és Gazsi arcát szinte soha nem láthatjuk a közösségi médiában, ám a színész most egy mélyinterjúban mesélte el, milyen kihívásokkal küzd apaként a mindennapokban. Három különböző életkor, három különböző sors és három teljesen eltérő apa szerep, Szabó Győzőnek egyszerre kell helytállnia felnőtt lánya, kamasz fia és óvodás kisfia mellett.
Szabó Győző lánya kirepült a családi fészekből
Szabó Győző legidősebb gyermeke, Bori már régen kirepült a családi fészekből. A színész láthatóan elérzékenyült, amikor a lányáról beszélt, akivel ma már ritkábban tartják a kapcsolatot. Beismeri, hogy ez a helyzet nem könnyű számára, de kénytelen volt elfogadni az élet rendjét.
A lányom már egyrészt külön él, ő egy másik történet. Sokkal ritkábban beszélünk... Hagyni kell, hogy élje a saját életét, ez egy fájdalmas pont számomra egyébként
– vallotta be őszintén Győző. A színész most értette meg igazán, mit érezhettek az ő szülei, amikor tizenhat évesen elhagyta otthonát. A távolság és az önállósodás folyamata minden szülőt megvisel és Győző sem kivétel ez alól. Bár a kapcsolatuk megváltozott, az apa-lánya kötelék örök marad, még ha kevesebbet is beszélnek.
Szabó Győző fia, Misi a legnehezebb korszakát éli
Míg Bori már a saját útját járja, addig a 16 éves Misi éppen a legnehezebb korszakát éli. A színész szerint fia igazi egyéniség: „dupla skorpió”, aki rendkívül makacs, önfejű és akaratos vezető típus. Győző elismeri, hogy a fiában saját magát látja viszont, hiszen ő is pont ilyen volt fiatalon. Ez azonban nem könnyíti meg a hétköznapokat, sőt, komoly csatákat szül otthon.
Azért visszakapok a Misitől sok mindent, dupla skorpió, kőkemény, nagyon makacs, nagyon önfejű, nagyon akaratos vezető típus, nagyon-nagyon beleáll a dolgokba. Tehát ezzel nehéz mit kezdeni, de én is ilyen voltam. Kemény kor a kamaszkor, mivel ez a leválás kora. Tehát vele most azért egy kicsit kemény a menet. Úgyhogy igen, érdekes egy felnőtt, egy kamasz és egy kisfiú életében apának lenni
– ismerte be Győző a megterhelő apai szerepét, hogy a kamaszkori leválás és a határok feszegetése napi szinten próbára teszi a őket. Rezes Judit és Szabó Győző között kialakult a klasszikus „jó zsaru-rossz zsaru” felállás, ami elengedhetetlen a fegyelem megtartásához. Győző elárulta, hogy mivel ő sokat dolgozik és későn ér haza, nem akar és nem is tud mindig a szigorú apa lenni. Ha a gyerekeknek akaratuk van, sokszor hozzá futnak, remélve a megengedőbb választ, de a szülők igyekeznek következetesek maradni.
„Bárcsak soha ne nőne fel!” – Gazsi, a család szeme fénye
Győző életében mindig ott ragyog a legkisebb fiú, a 6 éves Gazsi. Ő az a kisfiú, aki állandóan mosolyog, és aki elképesztő kreativitásával mindenkit levesz a lábáról. Győző rajongásig szereti a legkisebb gyermekét, és legszívesebben megállítaná számára az időt.
Én most értettem azt meg, hogy milyen lehetett az édesanyáméknak az, amikor eljöttem. Nagyon kemény. És a Misi most tizenhat. Tehát én már két évvel ezelőtt eljöttem otthonról. Amikor, hát képzeld el, hogy ő már két éve nincs, én már két éve nem vagyok ott. Szóval nagyon nehéz elképzelni. Nyilván azt sem akarnám, hogy majd 30 éves korukban is velünk éljenek, mert persze a dolog természetes folyásának nem kell gátat szabni, de nagyon nehezen képzelem el, hogy egyszer csak nem lesznek benne az életünkben. És azért vagyok még olyan boldog és hálás, hogy nem akarom, hogy soha felnőjön a Gazsika, mert olyan cuki most, de olyan cuki a szőke hajával, meg az állandó mosolyával, meg a hihetetlen dumájával, hogy olyan jó lenne, hogyha ilyen kicsi maradna, de persze nem lehet.
Mi lesz, ha kettesben maradnak?
Bár Gazsi még csak hatéves, Szabó Győző fejében már ott motoszkál a jövő képe. A színész bevallotta, fél a pillanattól, amikor a gyerekek után üressé válik a ház, és ő kettesben marad Judittal.
És azért ott még egy jó, megint egy tíz év benne van, amikor meglátjuk, hogy mi lesz a vége, amikor kettesben maradunk tényleg, meg hogy mit hoz a jövő, azt sem tudjuk, hogy ez így lesz, fogalmam sincs, hogy lesz...
– mondta a jövőről filozofálva a LélekKözösség műsorában. Egyelőre azonban a jelenre koncentrál, próbál egyensúlyozni a munka és az apaság között, miközben minden nap ráeszmél, hogy a gyermekei a legőszintébb tükrök, amikbe valaha belenézett. A felnőtt Bori, a makacs Misi és a tüneményes Gazsi mellett Szabó Győző nap mint nap újratanulja, mit is jelent valójában apának lenni.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre