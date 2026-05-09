"Most értettem meg, milyen lehetett az édesanyáméknak, amikor eljöttem..." - Szabó Győző megtörte a csendet

Misi és Gazsi arcát szinte soha nem láthatjuk a közösségi médiában, ám a színész most egy mélyinterjúban mesélte el, milyen kihívásokkal küzd apaként a mindennapokban. Három különböző életkor, három különböző sors és három teljesen eltérő apa szerep, Szabó Győzőnek egyszerre kell helytállnia felnőtt lánya, kamasz fia és óvodás kisfia mellett.

Szabó Győző drogfüggősége komoly gondokat okozott a színész magánéletében és szakmai karrierjében is, de mára ezzel már sikerült leszámolnia

Szabó Győző lánya kirepült a családi fészekből

Szabó Győző legidősebb gyermeke, Bori már régen kirepült a családi fészekből. A színész láthatóan elérzékenyült, amikor a lányáról beszélt, akivel ma már ritkábban tartják a kapcsolatot. Beismeri, hogy ez a helyzet nem könnyű számára, de kénytelen volt elfogadni az élet rendjét.

A lányom már egyrészt külön él, ő egy másik történet. Sokkal ritkábban beszélünk... Hagyni kell, hogy élje a saját életét, ez egy fájdalmas pont számomra egyébként

– vallotta be őszintén Győző. A színész most értette meg igazán, mit érezhettek az ő szülei, amikor tizenhat évesen elhagyta otthonát. A távolság és az önállósodás folyamata minden szülőt megvisel és Győző sem kivétel ez alól. Bár a kapcsolatuk megváltozott, az apa-lánya kötelék örök marad, még ha kevesebbet is beszélnek.

Szabó Győző és lánya együtt nyitották meg éttermüket

Szabó Győző fia, Misi a legnehezebb korszakát éli

Míg Bori már a saját útját járja, addig a 16 éves Misi éppen a legnehezebb korszakát éli. A színész szerint fia igazi egyéniség: „dupla skorpió”, aki rendkívül makacs, önfejű és akaratos vezető típus. Győző elismeri, hogy a fiában saját magát látja viszont, hiszen ő is pont ilyen volt fiatalon. Ez azonban nem könnyíti meg a hétköznapokat, sőt, komoly csatákat szül otthon.

Azért visszakapok a Misitől sok mindent, dupla skorpió, kőkemény, nagyon makacs, nagyon önfejű, nagyon akaratos vezető típus, nagyon-nagyon beleáll a dolgokba. Tehát ezzel nehéz mit kezdeni, de én is ilyen voltam. Kemény kor a kamaszkor, mivel ez a leválás kora. Tehát vele most azért egy kicsit kemény a menet. Úgyhogy igen, érdekes egy felnőtt, egy kamasz és egy kisfiú életében apának lenni

– ismerte be Győző a megterhelő apai szerepét, hogy a kamaszkori leválás és a határok feszegetése napi szinten próbára teszi a őket. Rezes Judit és Szabó Győző között kialakult a klasszikus „jó zsaru-rossz zsaru” felállás, ami elengedhetetlen a fegyelem megtartásához. Győző elárulta, hogy mivel ő sokat dolgozik és későn ér haza, nem akar és nem is tud mindig a szigorú apa lenni. Ha a gyerekeknek akaratuk van, sokszor hozzá futnak, remélve a megengedőbb választ, de a szülők igyekeznek következetesek maradni.