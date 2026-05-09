Most érkezett: esküt tettek a képviselők, megalakult az új Országgyűlés

Sulyok Tamás köztársasági elnök nyitotta meg az új Országgyűlés alakuló ülését, majd a Himnusz eléneklését követően az államfő köszöntötte a képviselőket. Mint mondta, az alakuló ülésig 199 országgyűlési képviselő, továbbá 11 nemzetiségi szószóló nyújtotta be a megbízólevelét. Ezután jelezte, az alakuló ülést Vitányi István korelnök vezeti - írja a Magyar Nemzet.

Esküt tettek a képviselők, megalakult az új Országgyűlés

Vitányi István bejelentette, hogy a jegyzői feladatokat a tisztségviselők megválasztásáig a nyolc legfiatalabb képviselő mint korjegyző látják el. Ezt követően a képviselők elfogadták az Országgyűlés napirendjét.

Az ünnepélyes eskütételen a legfiatalabb képviselő felolvasta az esküt, amit a többi képviselő elismételt, így az új képviselők letették az esküjüket. Ezután a nemzetiséghez tartozó képviselők a nemzetiségi nyelven is letették az esküjüket.

Vitányi István bejelentette, az eskütételek után az új Országgyűlés megalakult. A korelnök azt is bejelentette, hogy ezzel a korábbi parlament mandátuma megszűnt.

Az alakuló ülés menetrendje

Titkos szavazással, a frakcióvezetők indítványára, a korelnök javaslata alapján – Magyar Péter bejelentése szerint várhatóan délután fél egykor – megválasztják az Országgyűlés elnökét, majd nyílt szavazással a parlament alelnökeit és jegyzőit. A Tisza Forsthoffer Ágnest, a párt alelnökét, balatonfüredi országgyűlési képviselőt jelölte házelnöknek, alelnöknek pedig Hallerné Nagy Anikó ügyvédet, Kőszegi Krisztián földrajz–történelem szakos tanárt és Rák Richárd jogászt, utóbbi képviselő lehet a törvényalkotási bizottság alelnöke. A többi frakció is ad alelnököt: a Fidesz Vitályos Eszter eddigi kormányszóvivőt, a KDNP Latorcai Csabát, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium távozó parlamenti államtitkárát, míg a Mi Hazánk a posztot eddig is betöltő Dúró Dórát jelölte. A szavazás után a megválasztott házelnök leteszi az esküt, majd várhatóan 13 órakor beszédet mond.

Fél háromkor a miniszterelnök megválasztásával folytatódik az ülés, amelyet követően Magyar Péter esküt tesz.

