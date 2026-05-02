Orbán Viktor levelet írt Sulyok Tamásnak: a magyar kormány nem hajtja végre az Európai Bíróság döntését

Mindössze másfél héttel a magyarországi választások után az Európai Unió Bírósága ítéletében az Európai Bizottságnak adott igazat Magyarországgal szemben, és megállapította, hogy a magyar gyermekvédelmi törvény több szinten is megsértette az uniós jogot.

A brüsszeli bíróság szerint a genderpropaganda médiában és reklámokban való terjesztése nem korlátozható és a pedofil bűncselekményeket elkövetők nyilvántartása is ellentétes az uniós joggal.

Az uniós bíróság döntése kapcsán Orbán Viktor miniszterelnök írt levelet Sulyok Tamás köztársasági elnöknek. Magyarországon a rendszerváltoztatás óta semmilyen ügy és nem kapott akkora támogatást, mint az LMBTQ-lobbit visszaszorító gyermekvédelmi törvény – jelezte Facebook-oldalán Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője.

A gyermekvédelem ügye Magyarországra tartozik, ezzel kapcsolatos döntéseket nekünk kell meghoznunk

– fogalmazott a frakcióvezető.

Orbán Viktor a levelében leírta, a Bíróság a döntését „az Európai Unió belső piaci szabályozására alapozta, ugyanis az Unió a köznevelési törvény rendelkezéseit is ide sorolta.”

A bíróság szerint »a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérést, a nem megváltoztatását vagy a homoszexualitást népszerűsítő vagy megjelenítő« tartalmak korlátozása nemen és szexuális irányultságon alapuló közvetlen hátrányos megkülönböztetést valósít meg

– fejtette ki a brüsszeli álláspontot Orbán Viktor.

Hozzátette, a Bíróság megítélése szerint a nemváltoztatás és a homoszexualitás népszerűsítése nem káros a gyermekekre.

A bíróság döntésével szemben azonban az „Uniónak kötelessége tiszteletben tartani a tagállamoknak az oktatás tartalmára és szervezeti felépítésére vonatkozó hatáskörét” – emelte ki a miniszterelnök.

A Fidesz elnöke kifejtette, az uniós Alapjog ezzel szemben „elismeri a szülők azon jogát, hogy gyermekeik számára vallási, világnézeti vagy pedagógiai meggyőződésüknek megfelelő nevelést biztosítsanak.”

A bíróság ítélete figyelmen kívül hagyta Magyarország Alaptörvényét, és annak rendelkezéseivel több szempontból összeegyeztethetetlen

– szembesített Orbán Viktor.