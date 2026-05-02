Orbán Viktor levelet írt Sulyok Tamásnak: a magyar kormány nem hajtja végre az Európai Bíróság döntését

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.02. 10:05
Mindössze másfél héttel a magyarországi választások után az Európai Unió Bírósága ítéletében az Európai Bizottságnak adott igazat Magyarországgal szemben, és megállapította, hogy a magyar gyermekvédelmi törvény több szinten is megsértette az uniós jogot.

GULYÁS Gergely
Fotó: Hegedüs Róbert /  MTI

A brüsszeli bíróság szerint a genderpropaganda médiában és reklámokban való terjesztése nem korlátozható és a pedofil bűncselekményeket elkövetők nyilvántartása is ellentétes az uniós joggal.

Az uniós bíróság döntése kapcsán Orbán Viktor miniszterelnök írt levelet Sulyok Tamás köztársasági elnöknek. Magyarországon a rendszerváltoztatás óta semmilyen ügy és nem kapott akkora támogatást, mint az LMBTQ-lobbit visszaszorító gyermekvédelmi törvény – jelezte Facebook-oldalán Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője.

A gyermekvédelem ügye Magyarországra tartozik, ezzel kapcsolatos döntéseket nekünk kell meghoznunk

– fogalmazott a frakcióvezető.

Orbán Viktor a levelében leírta, a Bíróság a döntését „az Európai Unió belső piaci szabályozására alapozta, ugyanis az Unió a köznevelési törvény rendelkezéseit is ide sorolta.”

A bíróság szerint »a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérést, a nem megváltoztatását vagy a homoszexualitást népszerűsítő vagy megjelenítő« tartalmak korlátozása nemen és szexuális irányultságon alapuló közvetlen hátrányos megkülönböztetést valósít meg

– fejtette ki a brüsszeli álláspontot Orbán Viktor.

Hozzátette, a Bíróság megítélése szerint a nemváltoztatás és a homoszexualitás népszerűsítése nem káros a gyermekekre.

A bíróság döntésével szemben azonban az „Uniónak kötelessége tiszteletben tartani a tagállamoknak az oktatás tartalmára és szervezeti felépítésére vonatkozó hatáskörét” – emelte ki a miniszterelnök.

A Fidesz elnöke kifejtette, az uniós Alapjog ezzel szemben „elismeri a szülők azon jogát, hogy gyermekeik számára vallási, világnézeti vagy pedagógiai meggyőződésüknek megfelelő nevelést biztosítsanak.”

A bíróság ítélete figyelmen kívül hagyta Magyarország Alaptörvényét, és annak rendelkezéseivel több szempontból összeegyeztethetetlen

– szembesített Orbán Viktor.

A magyar Alaptörvény ugyanis kimondja a családi kapcsolat alapja a házasság, amelyben az apa férfi, az anya pedig nő – áll a levélben.

Az Alaptörvény „óvja a gyermekek születési nemének megfelelő önazonossághoz való jogát, valamint biztosítja a Magyarország alkotmányos önazonosságán és keresztény kultúráján alapuló értékrend szerinti nevelést” – fogalmazott Orbán Viktor.

A Bíróság az Európai Unió történetében először állapította meg az uniós alapértékek sérelmét, ezzel megnyitva annak a lehetőséget, hogy „a jövőben szélesebb körben meghatározhatatlan tartalmú, általános uniós értékekre hivatkozzon tagállami normákkal szemben” – figyelmeztetett Orbán Viktor.

A Fidesz vezetője kifejtette, a Bíróság ítélete komoly aggályokat vet fel a tagállami szuverenitás és az alkotmányos identitás tiszteletben tartásával kapcsolatban.

A bíróság döntésével kapcsolatos politikai,  jogi és alkotmányos aggályokra tekintettel Magyarország kormánya az Európai Unió Bíróságának döntését nem hajtja végre

– jelentette ki a miniszterelnök, tájékoztatva Sulyok Tamást.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
