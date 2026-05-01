Ezt idd, ha jót akarsz a bőrödnek!

Meglepő szomjoltót ajánlanak a szakemberek. Így tehetsz olcsón jót a bőrödnek.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.01. 17:00
bőrápolás megfelelő folyadékbevitel egészség

A bőrünk az a szervünk, amely elválasztja belső szerveinket a külvilágtól, így fontos annak megfelelő ápolása. A bőrünk adja szépségünk alapját is, így gyakorlatilag minden meglátszik rajta, ha valami nincs rendben. A ráncok megjelenése sokaknak okoz gondot. Most eláruljuk, hogy mit tehetsz annak érdekében, hogy kevesebb ránc jelenjen meg a bőrödön.

Bőrünk egészségének megőrzése éppen olyan fontos, mint bármely más szervünké
Bőrünk egészségének megőrzése éppen olyan fontos, mint bármely más szervünké (Fotó: Unsplash – Képünk illusztráció)

A bőr a legnagyobb szervünk, törődést igényel

Sokan vágynak szép és egészséges bőrre, és a legtöbbször, amikor azután érdeklődünk, hogy mi lehet ennek a titka, sokszor találkozunk azzal, hogy minél több vizet fogyasztunk, annál szebb lesz a bőrünk. De tényleg igaz, vagy csak tévhit? Nem kellenek a méregdrága szérumok, és elég csak vizet fogyasztani? Most kiderül.

Az élet előrefelé halad, ezért egyre több gyertyát kell elfújnunk a tortán minden évben, és a ráncok is velük együtt jelennek meg. A ráncok ellen pedig végtelen mennyiségű szérumot találunk az interneten és nagyjából ugyanennyi kezelést is felajánlanak a szakemberek. De tulajdonképpen az egyik csodaszer a saját konyhánkban lapul, ami nem más, mint a víz.

A vízfogyasztás lenne a szép bőr kulcsa?

Biztosan ismerős az az érzés, amikor kevesebb folyadékot fogyasztunk és a bőrünk sokkal szárazabb és fáradtabb lesz. Nos, ez nem véletlen, a bőrünk ugyanis megmutatja, hogy mennyi folyadékot fogyasztunk. A nagy kérdés viszont az, hogy a vízivás tényleg felveszi-e a harcot a ráncok ellen? A válasz tulajdonképpen igen, de van valami, amit nem árt tudni. 

A bőrünk a legnagyobb szervünk, amely elhatárol minket a külvilágtól. S akárcsak más szerveinknek vagy a sejtjeinknek, a bőrünknek is szüksége van a megfelelő folyadékbevitelre. A megfelelő hidratáltságnál a bőrünk teltebb, simább, és a finom vonalak is kevésbé lesznek láthatók. Ha viszont kevesebb a folyadékbevitel, ennek pont az ellenkezője jelenhet meg. 

Azonban jobb, ha tudod, egyedül a vízfogyasztás nem szünteti meg a ráncokat, csak optikailag javítja a bőr állapotát. A megfelelő hidratáltsághoz elengedhetetlen a hialuronsav, ez ugyanis a bőr legfontosabb vízmegkötő molekulája.

Sokáig a tudomány nem volt azzal tisztában, hogy közvetlenül befolyásolja-e a vízivás a ráncok kialakulását. Ám egy 2015-ben készített kutatás rámutatott, hogy a magasabb vízbevitel javít a bőr hidratáltságán, különösképpen azoknál, akik korábban kevesebb vizet fogyasztottak. Egy 2021-es dél-koreai vizsgálat pedig megállapította, hogy bizonyos genetikai tényezők és az alacsony vízfogyasztás, valamint életmódbeli hatások valóban növelhetik a ráncok kialakulását. Tehát a konklúzió az, hogy a vízivás önmagában nem csodaszer, és nem fogja meggátolni a ráncok megjelenését, ugyanakkor lelassíthatja a folyamatot. 

Mit jelent a megfelelő mennyiségű víz? 

A szakemberek úgy tartják, hogy napi 8 pohár víz megfelelő mennyiség az emberi szervezet számára. Az európai ajánlások szerint normális esetben a teljes napi folyadékbevitel 2-2,5 liter. Azonban fontos megjegyezni, hogy ez a mennyiség függ a testsúlyodtól, az aktivitástól, az időjárási hatásoktól és az étrendedtől is.

A szakemberek hangsúlyozzák: ha szomjas vagy, az már azt jelentheti, hogy a tested enyhe dehidratáltság állapotába került, épp ezért fontos, hogy napközben többször fogyassz folyadékot, hogy a folyamatos legyen a folyadékbeviteled – áll a Life.hu cikkében.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu