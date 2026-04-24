Veszélyes trendeket alkalmaznak a férfiak a vonzerejük növeléséhez
Mindent megtesznek a jobb vonzerőért. A veszélyes trendekkel hosszantartó károsodást is okozhatnak.
Veszélyes trendek terjednek a férfiak körében az interneten. Egészségkárosítással járó trendeket alkalmaznak a fiatal férfiak arra, hogy minél vonzóbbá válljanak. Némelyik olyan sokkoló, hogy elképzelni sem bírjuk, miként képesek ilyen módszerek alá vetni magukat.
Veszélyes trendekkel próbálnak változtatni a vonzerőn
Nemcsak a nők, de a férfiak is képesek bármit megtenni annak érdekében, hogy még vonzóbbá válljanak. Az interneten egyre népszerűbbé válik a „looksmaxxing”, ami a külső maximalizálását tűzi ki célul. És ehhez extrémebb, már-már veszélyesebb módszereket is képesek alkalmazni a férfiak. A jelenség egyre nagyobb körben hódít a fiatal férfiak körében, akik sikerre, státuszra és vonzerőre vágynak.
Az elején a legtöbben az ártalmatlanabb „softmaxxinggal” kezdenek: edzéssel, bőrápolással és esetlegesen stílusváltással. Ezt váltja fel később a már említett „looksmaxxing”, ahol már komoly kockázatokkal járó beavatkozásokat is bevállalnak a férfiak. De nézzük is meg, melyek ezek a kockázatos beavatkozások!
Szteroidhasználat
A szteroidok gyors izomnövekedést ígérnek, s valóban rövid távon látványosabb eredményt lehet vele elérni. Hosszabb távon azonban komoly következményeket okozhat, például hormonális problémákat, meddőséget, de akár szervkárosodást is. „Fontos megérteni, hogy a fiatalon hozott döntések súlyos, hosszú távú következményekkel járhatnak” – figyelmeztetett egy szakértő.
Zsíroldó injekciók
Egy másik trend arra ösztönzi a férfiakat, hogy zsíroldó injekciókat használjanak az arcuk formálásához. Sokan otthon, ellenőrizetlen forrásból származó anyagokat használnak, amely az orvosok szerint rendkívül veszélyes és fertőzésekhez, maradandó hegekhez, de akár a bőr elhalásához is vezethet. „Ha rossz helyre kerül az injekció, a bőr elhalhat, és súlyos, nehezen gyógyuló sebek alakulhatnak ki” – hangzott el egy figyelmeztetés.
Arcemelés otthon
A „threadmaxxing” során felszívódó szálakat használnak, hogy az arc bizonyos részeit megemeljék. Ezt ugyan orvosi környezetben is használják, a szakértők szerint azonban otthoni környezetben kifejezetten veszélyes, idegsérülést, bénulást vagy maradandó deformitást okozhat.
„Bonesmashing”
A „bonesmashing” talán az egyik legmegdöbbentőbb trend, melynek során az arc csontjait különböző eszközökkel ütögetik, hogy így formálják. A szakemberek felhívják a figyelmet arra, hogy ennek a módszernek semmilyen tudományos alapja nincs, ezzel szemben azonban fájdalmas, akár töréssel járó elváltozásokat is okozhat.
„Methmaxxing”
A „methmaxxing” során kábítószert alkalmazva próbálnak fogyni a férfiak. S rövid távon ugyan tényleg csökkenti az étvágyat, hosszabb távon egészségkárosodással, függőséggel és gyors fizikai leépüléssel jár. Arról nem is beszélve, hogy Magyarországon illegális bármilyen kábítószer használata. „A szervezet gyors romlása szinte biztos, különösen azoknál a testrészeknél, amelyeket az illető javítani szeretne” – figyelmeztetett egy kutató a New York Post cikkében.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre