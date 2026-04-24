Veszélyes trendeket alkalmaznak a férfiak a vonzerejük növeléséhez

Veszélyes trendek terjednek a férfiak körében az interneten. Egészségkárosítással járó trendeket alkalmaznak a fiatal férfiak arra, hogy minél vonzóbbá válljanak. Némelyik olyan sokkoló, hogy elképzelni sem bírjuk, miként képesek ilyen módszerek alá vetni magukat.

Veszélyes trendekkel próbálnak változtatni a vonzerőn

Nemcsak a nők, de a férfiak is képesek bármit megtenni annak érdekében, hogy még vonzóbbá válljanak. Az interneten egyre népszerűbbé válik a „looksmaxxing”, ami a külső maximalizálását tűzi ki célul. És ehhez extrémebb, már-már veszélyesebb módszereket is képesek alkalmazni a férfiak. A jelenség egyre nagyobb körben hódít a fiatal férfiak körében, akik sikerre, státuszra és vonzerőre vágynak.

Az elején a legtöbben az ártalmatlanabb „softmaxxinggal” kezdenek: edzéssel, bőrápolással és esetlegesen stílusváltással. Ezt váltja fel később a már említett „looksmaxxing”, ahol már komoly kockázatokkal járó beavatkozásokat is bevállalnak a férfiak. De nézzük is meg, melyek ezek a kockázatos beavatkozások!

Szteroidhasználat

A szteroidok gyors izomnövekedést ígérnek, s valóban rövid távon látványosabb eredményt lehet vele elérni. Hosszabb távon azonban komoly következményeket okozhat, például hormonális problémákat, meddőséget, de akár szervkárosodást is. „Fontos megérteni, hogy a fiatalon hozott döntések súlyos, hosszú távú következményekkel járhatnak” – figyelmeztetett egy szakértő.

Zsíroldó injekciók

Egy másik trend arra ösztönzi a férfiakat, hogy zsíroldó injekciókat használjanak az arcuk formálásához. Sokan otthon, ellenőrizetlen forrásból származó anyagokat használnak, amely az orvosok szerint rendkívül veszélyes és fertőzésekhez, maradandó hegekhez, de akár a bőr elhalásához is vezethet. „Ha rossz helyre kerül az injekció, a bőr elhalhat, és súlyos, nehezen gyógyuló sebek alakulhatnak ki” – hangzott el egy figyelmeztetés.

Arcemelés otthon

A „threadmaxxing” során felszívódó szálakat használnak, hogy az arc bizonyos részeit megemeljék. Ezt ugyan orvosi környezetben is használják, a szakértők szerint azonban otthoni környezetben kifejezetten veszélyes, idegsérülést, bénulást vagy maradandó deformitást okozhat.