Itt az új őrület, a 6-7 randi
A szakemberek óva intenek a 2026-os trendtől. Elárulták, mi a baj a 6-7 randival.
A randizás sosem egyszerű, nem megy könnyedén. Elvárásaink vannak, amikből sok esetben nem engedünk, hiszen mindenki a tökéletes párt szeretné magának, ezért ragaszkodunk a bennünk felépített kvótához. Ám most megjelent egy új trend, amely pont az elvárásokból segít engedni, s lehet, elsőre biztatóan hangzik, valójában nem biztos, hogy megfelelő randizási technikáról van szó. Sőt!
A randitrend, ami a kevésbé vonzó személyeket célozza meg
A „6–7-es” kifejezés hatalmas népszerűségnek örvendett, amely a politikusok és a márkák körében is nagyot ment, szinte mindenki a kifejezés köré építette valamelyik új brandjét. A fiatalok már egyre kevesebbet használják, azonban a kifejezés ismét lángra kapott, mégpedig a randizás terén.
A „6–7-es” randitrend lényege, hogy a párt keresők tudatosan nem a 10/10-es partnert keresik, hanem a közepesen vonzó, értsd 6-os, 7-es személyeket. Ez elsőre nem hangzik túl hízelgően, és sokak szerint inkább egy újabb toxikus jelenségről van szó, mások azonban egészen érdekes szemszögből közelítik meg a randitrendet. Az új irány lényege, hogy azok, akiket nem tartanak kiemelkedően vonzónak, azok érzelmileg elérhetőbbek és megbízhatóbbak lehetnek egy kapcsolatban. Ellenben azok, akik 10/10-es kategóriába tartoznak egyesek szerint sokkal könnyebben kerülhetnek a figyelem középpontjába, amely akár egy esetleges megcsaláshoz is vezethet.
A szakértők szerint nem biztos, hogy célravezető az új trend
A Fox & Friends műsorában a szakértő, Brianna Lyman úgy fogalmazott:
Szerintem az emberek egy kicsit lejjebb adnak az elvárásaikból. Szerintem mindenkinek azt kellene éreznie, hogy a párja tízes kategóriájú. Ha a párom azt mondaná, hogy nem vagyok az, akkor már nem is lenne a párom.
Ugyanakkor azt is tanácsolta, hogy érdemes néhány fontos szempontot kiválasztani, és azokban keresni a „tökéleteset”.
Susan Trombetti párkeresési szakértő úgy véli, hogy a trend elképzelése azon alapul, hogy a kevésbé vonzó partner többet fog tenni egy kapcsolatért, hálásabb lesz, míg egy 10/10-es partnernek akár több lehetősége is lehet, ha úgy dönt, kilép a kapcsolatból.
Egy másik szakértő, April Davis szerint az új randijelenség segíthet abban, hogy elengedjük a túlértékelt szikrát, ezzel pedig egy sokkal pozitívabb irányba mozdulhat el az ismerkedést. „Sokan az azonnali kémiát idealizálják, miközben figyelmen kívül hagyják az összeillés hosszútávú, valódi jeleit” – magyarázta.
Trombetti arra is felhívta a figyelmet, hogy az új randiforma csak leegyszerűsíti a bonyodalmakat: „Egy vonzó ember is képes arra, hogy érzelmileg elérhető és érett legyen, ahogy egy kevésbé vonzó sem feltétlenül az. Ez mind csak általánosítás” – idézi a szakembert a LADbible.
