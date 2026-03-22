Megszületett az újabb álompár? Nicole Kidman újra szerelmes, ki nem találnád kivel randizgat a színésznő!

Nicole Kidman számára az utóbbi időszak nem volt könnyű, hiszen a csinos színésznő nemrégiben elvált. Nicole Kidman és Keith Urban házassága 19 év után zátonyra futott.

A színésznő a válása után úgy döntött, hogy a gyerekeinek szenteli az idejét, ám úgy néz ki újra elkezdett ismerkedni. Ugyanis a frissen elvált színésznő lebukott, hogy randizgatni kezdett a Mentalista sztárjával, Simon Bakerrel. A világhírű színészek a híresztelések szerint egy forgatáson kerültek közelebbi viszonyba egymással, azóta pedig egyre több időt töltenek együtt. Sőt, nemrég kézen fogva jelentek meg egy eseményen.

A Page Six hozta nyilvánosságra, hogy március 3-án a színészek kézen fogva jelentek meg a közös sorozatuk, a Scarpetta premierjén. Akkor még csak egy kedves gesztusnak tűnhetett a mozdulat, ám azóta kiderült, hogy sokkal mélyebb tartalma lehet, mint azt először gondoltuk. Most ugyanis kiderült, hogy a vetítés utáni after partyn már szét se lehetett robbantani őket.

Nicole és Simon kapcsolata most a város legfontosabb beszédtémája. Hihetetlenül mutatnak együtt a képernyőn és a való életben is egyre gyakrabban látjuk őket együtt. A köztük lévő kémia pedig szinte kézzelfogható. Az after partyn is egész éjszaka egymás társaságát keresték és sokáig mély beszélgetést folytattak félrevonulva

– árulta el a buli egyik résztvevője a Page Sixnek.

A színésznő egyébként 2025 szeptemberében jelentette be, hogy az exférjével, Keith Urbannal külön utakon folytatják. A sztárpár 19 évig volt házas és két gyermekük született. Azóta az énekes már továbblépett, Nicole azonban arról beszélt néhány hete, hogy nem keresi a férfiak társaságát, inkább önmagára és a gyerekeire koncentrál. Azt viszont kijelentette, hogy nyitva áll a szíve és nem zárkózik el semmitől. Azt pedig csak halkan jegyezzük meg, hogy Nicole Kidman mindig is büszke volt ausztrál származására és imádja a szülőföldjét, Simon Baker pedig szintén ausztrál származású – írja a Life.hu.