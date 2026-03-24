Biztos őt akarod? Intő jelek, ha hosszú távú párkapcsolatban gondolkodsz

Nem elég a külső! Ezek a jelek finoman szólva is óvatosságra inthetnek a pasinál.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.24. 17:00
házasság férj párkapcsolat

Vannak férfiak, akik bár sármosak és kedvesek lehetnek a kapcsolat elején, hosszú távon képtelenek stabil és megbízható társsá válni. Ha nem veszed észre időben az apró figyelmeztető jelek sokaságát, megeshet, hogy csak az esküvő után döbbensz rá: a választottad teljesen alkalmatlan a házaséletre. Bár az ideális férj receptje egyénenként változhat, léteznek olyan vörös zászlók, amelyek szinte borítékolják a későbbi kudarcot.

Ezek a korai jelek egyértelműen megmutatják, ha a férjed alkalmatlan a házasságra
Ezek a korai jelek egyértelműen megmutatják, ha a férjed alkalmatlan a házasságra (Fotó: Unsplash.com – Képünk illusztráció)

Figyelmeztető jelek: 5 típus, akiből sosem lesz jó férj

1. A felelősséghárító

Az a férfi, aki minden hibájáért a körülményeket vagy téged hibáztat, nem képes az önreflexióra. Ha hiányzik belőle a vágy a fejlődésre, és az egója fontosabb, mint a közös nevező, a házasságban is magadra maradsz majd a problémákkal.

2. A „féltékenység a szerelem jele” típus

Sokan próbálják a birtoklási vágyat mély érzelemnek beállítani, de ez valójában az önbizalomhiány és a bizalmatlanság jele. Egy 2021-es kutatás szerint az érzelmi függőség és a kontrolláló viselkedés gyakran a párkapcsolati erőszak előszobája. Aki nem bízik benned, az korlátozni fog.

3. Az ígéretszegő és pletykás

Ha nem lehet adni a szavára – legyen szó egy randi időpontjáról vagy egy rád bízott titokról –, az alapjaiban rendíti meg a bizalmat. A titoktartás hiánya és a folyamatos késések vagy elfelejtett ígéretek lassan felemésztik az önbecsülésedet.

4. A kényszeres hazudozó

A hazugság méretétől függetlenül mérgező. Aki apróságokban is ferdít, az gyakran a saját bizonytalanságát leplezi, ám ezzel eléri, hogy egy idő után semmit ne higgy el neki. A házasság őszinteség nélkül csak egy kártyavár.

5. Az apátiába süllyedt partner

A nyugodtság erény, de a teljes passzivitás már nem. Ha a párod nem vesz részt a közös jövő tervezésében, nem tesz erőfeszítést a kapcsolatért, és csak „van” melletted, akkor a házasságban is minden teher a te válladra fog szakadni – olvashatjuk a Life.hu cikkében.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu