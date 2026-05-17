„Kígyónak lábsó…” – be tudod fejezni? - Kvíz
Te emlékszel még a régi sorozatok főcímdalaira? Már az első hang felcsendülésénél dúdoljuk őket. Tedd próbára magadat a kvízünkkel!
A régi mesék és sorozatok nemcsak szórakozást jelentettek, hanem a mindennapjaink biztos pontjai is voltak. Egy-egy főcímdal elég volt ahhoz, hogy mindenki tudja: kezdődik a kedvenc műsorunk. A kilencvenes években még nem streamingszolgáltatók és végtelen választék várta a nézőket, hanem néhány ikonikus magyar sorozat, amihez a megfelelő időben kellett bekapcsolnunk a tévét.
Kvíz: Tudod, hogyan folytatódnak a főcímdalok?
A régi mesék, sorozatok meghatározták a mindennapjainkat. Ha a 90-es években TV sorozatot akartunk nézni, választhattunk a Kisváros, a Szomszédok, az Űrgammák és a Família Kft. között. Talán emlékezünk még a ’Xénia láz’ című dalra, ami inkább az Űrgammák betétdalaként volt ismert.
Ha pedig még visszább megyünk az időben, olyan klasszikusok jutnak eszünkbe, mint a Frakk, a Vízipók-csodapók vagy a Mézga család. Ezeknek a rajzfilmeknek a főcímdalai szinte generációs himnuszokká váltak. Nem volt szükség látványos effektekre vagy hatalmas költségvetésre, csupán egy jól megírt dallam és néhány emlékezetes sor elég volt ahhoz, hogy örökre megmaradjanak az emlékezetünkben. Talán ezért hatnak ma is ennyire erősen ezek a régi sorozatok és mesék.
Lássuk, mennyire emlékszel még ezekre a főcímdalokra!
1. Kotkodács, kotkodács…
2. Ha töri a lábad surranó...
3. Ahol az útnak vége, házak állnak...
4. Új élet vár…
5. Mint egy képregény, olyan egy út…
6. Valami nagy dolog kell még! Talán..
7. Róluk zengek én Főfejű, a fejekben bő sárkány…
8. Füllentett a hüllő, ez a vén bolondos...
9. Jött, jött, sétáltunk, Szél fújt, elváltunk...
10. Én vagyok a híres egyfejű...
11. Ma úgy szól, ha akarom, hogy megfordul a szél…
