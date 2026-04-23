Pont az esküvőn lett rosszul egy férfi – Tragikus módon vesztette el mindkét lábát

Egy férfit lélegeztetőgépre kellett kapcsolni röviddel azután, hogy részt vett testvére esküvőjén Indiában. A férfi 24 órán belül olyan rosszul lett, hogy oxigénhiányt állapítottak meg nála és mindkét lábát amputálni kellett.

A 39 éves Andrew Wasil februárban a Mumbai városába utazott, hogy megünnepelje testvére, Steve esküvőjét. A lakodalmat követő napon azonban rosszul lett, eleinte csak izomhúzódásra gyanakodott, de hamarosan légzési nehézségek jelentkeztek nála. Édesanyja, Suzanne Wasil elmondása szerint a helyzet rendkívül gyorsan súlyosbodott.

Másnap reggel már egyértelmű volt, hogy komolyabb problémáról van szó, ezért Andrew a sürgősségire ment. Ott az orvosok megállapították, hogy veszélyesen alacsony az oxigénszintje, a pulzusa is alacsony, és a szíve nem működik megfelelően, így azonnal lélegeztetőgépre kellett kapcsolni.

Az eset hátterében egy súlyos streptococcus fertőzés állt, amely szeptikus sokk kialakulásához vezetett, derül ki a nővére, Erica Vinton által létrehozott GoFundMe-oldalról. Andrew állapota gyorsan romlott, több szerve sem tudott megfelelően regenerálódni az oxigénhiány miatt. A fertőzés a tüdejét is érintette, a vérvizsgálatok pedig megfázás és influenza jeleit is kimutatták.

Az amerikai férfi állapota olyan súlyossá vált, hogy végül műtétre volt szükség, mindkét lábát térd felett amputálni kellett. Hónapokkal később Andrew már orvosilag stabil állapotban van, de még nem nyerte vissza teljesen az eszméletét. Ennek ellenére biztató jeleket mutat, és keményen küzd.

A család most azon dolgozik, hogy Andrew visszatérhessen Amerikába, ahol tovább kaphatja a szükséges kezeléseket. Erica és édesanyja, Suzanne hálájukat fejezték ki a támogatóknak: „Ez mélyen megérinti a családunkat. Nincsenek szavaink, csak őszinte köszönet a szívünk mélyéből.” - írja a People.