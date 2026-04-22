18 hónapja maradt hátra a 22 éves nőnek: „Nem tudtam felemelni a fejem”

Mindössze 22 éves Kayley Boda, akinek az orvosok mindössze 18 hónapot adtak, miután tüdőrákot diagnosztizáltak nála. A manchesteri bolti eladó története különösen megrázó, hiszen mindössze 15 évesen kezdett el e-cigizni.

Tüdőrákos lett az e-cigi miatt a fiatal lány

Lassú gyilkos volt az e-cigi

Kayley elmondása szerint kezdetben heti egy, körülbelül 600 slukkos készüléket használt. 2025 januárjában azonban furcsa tüneteket észlelt: barna, szemcsés állagú váladékot kezdett felköhögni. Hiába fordult orvoshoz, állítása szerint nyolc alkalommal is hazaküldték azzal, hogy csupán mellkasi fertőzése van. A helyzet akkor vált igazán súlyossá, amikor már vért köhögött fel – ekkor készült röntgenfelvétel, amely árnyékot mutatott ki a tüdején.

A következő hónapokban összesen hét biopszián esett át, mire végül megszületett a diagnózis: tüdőrák. Bár kezdetben első stádiumot állapítottak meg, a műtét során kiderült, hogy a betegség már előrehaladottabb, és a környező nyirokcsomók közül hatban is jelen van. Kayley jobb tüdejének alsó lebenyét eltávolították, majd kemoterápiás kezelést kapott. A kezelés azonban rendkívül megviselte szervezetét.

Nem tudtam felemelni a fejem, vért hánytam, vért vizeltem. Nem tudtam enni, nem tudtam aludni. Négy nap alatt négy kilót fogytam

– idézte fel.

2026 februárjában úgy tűnt, sikerült legyőznie a betegséget, és megkapta a jó hírt: rákmentes. Az öröm azonban nem tartott sokáig. Két hónappal később erős mellkasi fájdalmak jelentkeztek, és kiderült, hogy a rák visszatért, ezúttal a tüdőhártyán. Az orvosok ekkor közölték vele, hogy mindössze 18 hónapja maradt.

Nincsenek szavak arra, amit érzek. 22 éves vagyok, ennek nem szabadna megtörténnie valakivel az én koromban

– mondta. Kayley úgy véli, betegsége összefüggésben állhat az e-cigarettázással, mivel tünetei röviddel azután jelentkeztek, hogy eldobható vape-ekre váltott, és családjában nem fordult elő tüdőrák. Azóta teljesen felhagyott a vapinggel, és környezetét is erre ösztönzi.

Maradjatok távol az e-cigitől, mert utol fog érni benneteket

– figyelmeztet. A fiatal nő jelenleg 20 000 font (kb. 9 millió forint) összegyűjtésén dolgozik, hogy egy németországi klinikai vizsgálatban vehessen részt, amely segíthet meghosszabbítani az életét, írja a Mirror.