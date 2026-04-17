Leukémia: Józsika legyőzte a betegségét és örömmel ünnepelhette az 5. születésnapját
Józsika végre felszabadultan ünnepelhetett. A leukémia hosszú hónapokig megkeserítette a Lakatos család életét.
5 éves lett Józsika, aki legyőzte a leukémiát, a rák szerencsére gyógyítható formáját. A Fejér vármegyei Fehérvárcsurgón élő kisfiú a születésnapjára tűzoltó alakú tortát kapott és még quadozhatott is. A családban hatalmas volt az öröm, hiszen a kisfiú néhány hónapja még az életéért küzdött. Ám mostanra a leukémia alulmaradt a harcban.
Józsika legyőzte a leukémia betegséget
A hétgyermekes Lakatos család élete egyik napról a másikra változott meg, amikor kiderült, hogy a mindig vidám és energikus Józsika leukémiával küzd. A kisfiú hirtelen lett lázas és levert, gyakran panaszkodott fájdalomra a bal oldalán. A szülők ekkor még nem sejtették, milyen súlyos betegség áll a háttérben. Nem sokkal később kimondták a diagnózist: akut limfocitás leukémia. Józsika hónapokig küzdött és végül legyőzte a rákot. A küzdelem alatt rengetegen álltak a család mellé és az olvasóinktól is kaptak segítséget, amikért nagyon hálás a család.
Szeretnénk a tisztelt olvasóknak köszönetet mondani. Mindenkinek, aki valamilyen formában segített minket ezalatt az embert próbára tevő, kemény hét hónap alatt. 28-án már, hála Istennek, kiveszik a kanült, amelyen keresztül 97 kemoterápiás kezelést kapott
– mondta a Metropolnak Józsika édesanyja, Andi, hozzátéve: számukra hatalmas és elmondhatatlan örömet jelent, hogy az ötéves kisfiuk igazi hősként viselte a rengeteg kemoterápiás kezelést. Hatalmas akaraterejével legyőzte a rákot! Még másfél év fenntartó kezelés vár rá és utána gyógyultnak nyilváníthatják.
Felhőtlenül telt a születésnapja
Józsika önfeledten játszhatott a születésnapján és ez hatalmas örömmel töltötte el a családot, akik elhalmozták ajándékkal.
Nagyon sokat játszott. A férjem barátja meglepetésként érkezett egy hatalmas quaddal, ez óriási öröm volt neki. A tortájának is nagyon-nagyon örült, a meglepetéseket pedig apukája egy benzines gyermek quaddal koronázta meg
– mondta a büszke anyuka, aki számára a családja a legfontosabb.
