RETRO RÁDIÓ
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

“Nagyon boldog, hogy nem a kórházi falakat nézi” - Így ünnepelte a húsvétot Józsika, aki legyőzte a rákot

Önfeledten ünnepelhetett húsvétkor a Lakatos család. Józsika néhány hónap leforgása alatt legyőzte a rákot.

Megosztás
Szerző: KN
Létrehozva: 2026.04.07. 09:30
A hétgyermekes Lakatos család élete egyik napról a másikra változott meg, amikor kiderült, hogy a mindig vidám és energikus Józsika leukémiával küzd. A kisfiú hirtelen lett lázas, levert, és gyakran panaszkodott fájdalomra a bal oldalán; a szülők ekkor még nem sejtették, milyen súlyos betegség áll a háttérben. Kiderült, hogy a 4 éves kisfiú rákkal küzd, akut limfocitás leukémiát diagnosztizáltak nála, de sikerült legyőznie a betegséget. 

 Fotó: beküldött

A hónapokon át tartó küzdelem tele volt aggodalommal, reménnyel és kitartással. Folyamatosan kórházi kezelésekre jártak. A családot padlóra küldte a hír, mégsem adták fel egyetlen pillanatra sem. A sok nehézség után végül elérkezett az a nap, amire mindannyian vártak: az orvosok kimondták, hogy Józsika szervezetében nincs több rákos sejt. Az idei húsvét így már vidám hangulatban telt a Fejér vármegyei Fehérvárcsurgón élő családnál. A házat nevetés, gyerekzsivaj és az ünnep öröme töltötte meg, hiszen végre együtt lehettek.

Hála Istennek nagyon-nagyon jól van Józsika. Boldog velünk és a testvéreivel együtt. Nagyon boldog, hogy nem a kórházi falakat nézi , hanem a családjával van. Meggyógyult és egészséges, mint egy korabeli, igazi óvodás kisfiú

– mondta a Metropolnak Józsika anyukája, Andi.

A 4 éves fiú története könnyeket csalt az emberek szemébe, sokan aggódtak érte. Józsika kitartóan küzdött és sikerült legyőznie a rákot.

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
