“Nagyon boldog, hogy nem a kórházi falakat nézi” - Így ünnepelte a húsvétot Józsika, aki legyőzte a rákot
Önfeledten ünnepelhetett húsvétkor a Lakatos család. Józsika néhány hónap leforgása alatt legyőzte a rákot.
A hétgyermekes Lakatos család élete egyik napról a másikra változott meg, amikor kiderült, hogy a mindig vidám és energikus Józsika leukémiával küzd. A kisfiú hirtelen lett lázas, levert, és gyakran panaszkodott fájdalomra a bal oldalán; a szülők ekkor még nem sejtették, milyen súlyos betegség áll a háttérben. Kiderült, hogy a 4 éves kisfiú rákkal küzd, akut limfocitás leukémiát diagnosztizáltak nála, de sikerült legyőznie a betegséget.
Józsika legyőzte a rákot
A hónapokon át tartó küzdelem tele volt aggodalommal, reménnyel és kitartással. Folyamatosan kórházi kezelésekre jártak. A családot padlóra küldte a hír, mégsem adták fel egyetlen pillanatra sem. A sok nehézség után végül elérkezett az a nap, amire mindannyian vártak: az orvosok kimondták, hogy Józsika szervezetében nincs több rákos sejt. Az idei húsvét így már vidám hangulatban telt a Fejér vármegyei Fehérvárcsurgón élő családnál. A házat nevetés, gyerekzsivaj és az ünnep öröme töltötte meg, hiszen végre együtt lehettek.
Hála Istennek nagyon-nagyon jól van Józsika. Boldog velünk és a testvéreivel együtt. Nagyon boldog, hogy nem a kórházi falakat nézi , hanem a családjával van. Meggyógyult és egészséges, mint egy korabeli, igazi óvodás kisfiú
– mondta a Metropolnak Józsika anyukája, Andi.
A 4 éves fiú története könnyeket csalt az emberek szemébe, sokan aggódtak érte. Józsika kitartóan küzdött és sikerült legyőznie a rákot.
