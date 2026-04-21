„A feleségem egészséges volt, de 46 évesen, egyetlen tünet után meghalt”

Egy férfi - akinek a felesége mindössze 46 évesen hunyt el petefészekrákban - elmondta, hogy a diagnózis felállítása előtt a párjának egyetlen tünete sem volt. Most egy sor pályázatot indít, hogy adományokat gyűjtsön annak a „csodálatos” hospice-nak, amely gondoskodott róla utolsó napjaiban.

Egyetlen tünet után, petefészekrákban elhunyt a nő

Matt Miles, a gloucestershire-i Cheltenhamben élő 46 éves rendőr elmondta, hogy feleségének, Katy Milesnek az alacsony fokozatú szérumos petefészekrák (LGSOC) diagnózisa előtt – amely az LGSOC Initiative szerint a petefészekrákok mindössze 2–5 százalékát teszi ki – egyetlen tünete volt: 2016-ban, 37 éves korában, egy CrossFit edzés során vizelési problémákkal küzdött. Katy kezelést kapott, és kezdetben tünetmentessé nyilvánították, de 2024-re kiderült, hogy a rák áttétet képezett, és végső stádiumú ellátásba került.

Matt most úgy emlékezik a feleségére, - aki szintén rendőrtiszt volt -, hogy a nő rendőri jelvényszámát – 1481 – felhasználva teljesít különböző kihívásokat, köztük egy 1481 mérföldes evezést és 1481 burpee-t (négyütemű fekvőtámasz), valamint a spanyolországi Camino de Santiago zarándokútját. Az egyéves adománygyűjtő kampányt azzal zárja le, hogy április 26-án, vasárnap futja a londoni maratont.

Drámai módon igazságtalan volt. Az, hogy valaki megbetegszik, az egy dolog, de hogy egy ritka betegségben szenvedjen – az ő korában és fizikai állapotában – annak semmi értelme és oka nem volt. A rák nem tesz különbséget. Ha elkap, akkor elkap

- mondta Matt.

A férfi elmagyarázta, hogy Katy mindig is rendkívül fitt és egészséges volt, és „büszke volt a külsejére”, ezért „teljes erőbedobással vetette bele magát” a CrossFitbe. Egy 2016-os órán Katy éppen ugrált, amikor úgy érezte, hogy ki kell mennie a mosdóba. Az esetet követően Katy felkereste háziorvosát, aki egy vizsgálatot rendelt el, ami rendellenességet mutatott ki. Az orvosok kezdetben petefészekcisztára gyanakodtak, és Matt felidézte, hogy a feleségét akkoriban megnyugtatták, miszerint nem rákos, ne aggódjon. A csomón biopsziát végeztek, és Katyt 2016. december 16-án behívták egy cheltenhami orvosi központba. Megerősítették, hogy a nőnek alacsony malignitású szerózus petefészekrákja van – egy ritka altípus, amely lassabban fejlődik ki, mint a petefészekrák gyakoribb formái, de az NHS szerint akár 10 éves túlélési arányt is mutat.