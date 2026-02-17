2023-ban az 58 éves Andrzej Bielecki hat héttel a hasnyálmirigyrák diagnózisa után hunyt el. Mostoha lány és lánya, Emilia Rocky és Scarlett Bielecka, most arra ösztönzik az embereket, hogy tájékozódjanak a halálos betegség figyelmeztető tüneteiről.

Hat hét alatt ragadta el a rák a családjától Fotó: Képünk illusztráció: Shutterstock / Shutterstock

A gyilkos hasnyálmirigyrák végzett az édesapával

Emilia szerint Andrzej diagnózisa előtt három-négy évvel kezdődtek a gyomorégés és az emésztési zavarok, amelyeket az orvosok kezdetben emésztési zavarok elleni tablettákkal kezeltek. De 2022 augusztusára, Emilia szerint Andrzejnek egy második tünete is jelentkezett: tartós, tompa hasfájás. Scarlett szerint Andrzej hónapokig járt az orvosokhoz, akik 2022 szeptemberében újabb emésztési zavarok elleni tablettákat írtak fel neki, de ezek nem igazán segítettek. Andrzej vérvizsgálaton esett át egy kontrollvizsgálaton, amely normális eredményt hozott, ezért endoszkópiás vizsgálatot végeztek rajta, hogy alaposabban megvizsgálják a gyomrát.

Ekkor fedezték fel, hogy Andrzejnek hiatus herniaja van, ami azt jelenti, hogy a gyomor egy része felcsúszik a mellkasba, amit az orvosok a fájdalom valószínű magyarázatának tartottak. De 2022 december közepére Andrzej állapota nem javult, ezért kórházba ment, végül mégis válaszok nélkül küldték haza.

Karácsony estéjén anyámnál voltam, és ő nagyon erős fájdalmakkal küzdött. Sokat fogyott, és sárgaság is jelentkezett nála

- emlékezett vissza Emilia, hozzátette, hogy Andrzejt kórházba ment, de ismét hazaküldték epekő gyanúval.

2023 január elején végül MRI-vizsgálatra utalták be, így január 9-én telefonhívást kapott, amely megerősítette a fejlett hasnyálmirigyrák diagnózisát.

Emilia és Scarlett elmondták, hogy a családnak egy hetet kellett várnia, mire Andrzej megkapta a konzultációt, amely során végül megerősítették, hogy a rák áttétet képezett, és nincs lehetőség sem kezelésre, sem műtétre. Csak hat hónapos élettartamot jósoltak neki, és végső stádiumú ellátást javasoltak.

Ez volt a világ legrosszabb rémálma, és nem tudtam elhinni, hogy ez valóban megtörténik. Andrzej csak azt akarta, hogy az utolsó néhány hónapját a lehető legjobban élje meg. Elfogadta, ami történni fog, és azt akarta, hogy időt tölthessen a családjával és a barátaival

- mondta Emilia.