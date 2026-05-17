Teljesen megbolondul az időjárás: zivatarok csapnak le, de utána berobban a meleg

A friss előrejelzés szerint esőből és zivatarból sem lesz hiány.

Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2026.05.17. 06:00
Az időjárás előrejelzés szerint a hétvége még borongós időben telik, de a jövőhét elején már egyre inkább megmutatja magát a tavasz legkellemesebb arca. Ennek fényében az esőkabátot és a napszemüveget is érdemes kéznél tartani, mielőtt kilépünk otthonról. A következő napokban szinte bármikor kialakulhat egy-egy zápor vagy zivatar, ezért az időjárás továbbra is tartogat meglepetéseket.

Az időjárás előrejelzése szerint borongós hétvége után, fokozatosan érkezik a melegebb idő / Fotó: köpönyeg.hu

Meglepetéseket tartogat még az időjárás

Május 17-én (vasárnap) a szél is élénk lehet, így sokan inkább ősziesnek érezhető majd az idő. Vasárnap már enyhül a hűvös, napközben 15 fokig emelkedhet a hőmérséklet, de továbbra is előfordulhatnak futó záporok. A hajnali órákban 9 fokra hűl le a levegő.

Május 18-án (hétfő), nagyobb fordulat érkezik, mivel már 20 fok körüli maximumokra lehet számítani, bár a felhők továbbra sem tűnnek el teljesen, és helyenként eső is kialakulhat. A meteorológusok szerint azonban ekkor már egyértelműen melegebb léghullámok érik el az országot. Azonban hajnali órákra már jelentősen lecsökken a hőmérséklet egészen 4 fokra.

Május 19-én, (kedd) tovább folytatódik a felmelegedés. A nappali csúcshőmérséklet már elérheti a 21 fokot is, ugyanakkor néhol futó záporok is okozhatnak meglepetéseket. A napsütés egyre több helyen bukkanhat elő, így végre ismét igazi tavaszi hangulat költözhet az utcákra. Estére 10 fokos hőmérséklettel számolhatunk - írja a Köpönyeg.

 

