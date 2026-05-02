Hatalmas fordulat: berobban a nyár a hétvégén

Lassan készíthetjük a fényvédőket, de a napszemüveget, és a szalmakalapot se hagyjuk otthon. Aki pedig nem bírja a magas hőmérsékletet, akár legyezővel is készülhet. A hosszúhétvége második felében ugyanis megérkezik a régóta várt kora nyárias időjárás.

Időjárás: Mutatjuk a napi hőmérsékletet szombaton. Fotó: köpönyeg

Berobban a kora nyári időjárás a hétvégén

Szombaton napközben napos, gomolyfelhős idő várható. Csapadék nem valószínű. Az északkeleti, északi szelet élénk, szombaton néhol erős lökések kísérik. Éjszakára átmenetileg mérséklődik, gyengül a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 0 és +6 fok között alakul. A hidegre hajlamos, derült helyeken gyenge fagy, a tartósan felhős tájakon pár fokkal magasabb érték is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 19 és 24 fok között várható, a nyugati országrészben lesz melegebb.

Vasárnap szinte zavartalan napsütés várható, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. Csapadékra nincs esély. Megérkezik a kora nyárias meleg, délután 20–26 fok közötti értékekkel - írja a köpönyeg.hu.