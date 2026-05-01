Időjárás: durva fordulat jön a hosszú hétvégén – két halálos betegség is gyakoribbá válik

Napos, meleg napok jönnek, de nem mindenkinek hoznak felhőtlen kikapcsolódást. Az időjárás komoly terhelést róhat a szervezetre.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.01. 13:30
Sokan tűkön ülve várták a hosszú hétvégét, hiszen a május eleje hagyományosan a kikapcsolódásról, kirándulásról és a jó időről szól. A napsütéses, az egyre melegebb napok elsőre csábítónak tűnnek, de olyan folyamatok zajlanak a légkörben, amelyek megterhelhetik a szervezetet. A napos időjárás nem mindenkinek kedvez. 

A napsütéses időjárás nem mindenkinek kedvez (Fotó: Zwaddi /  unsplash.com – Képünk illusztráció)

Napos, de megterhelő időjárás érkezik

Most különösen érdemes odafigyelni a szervezet jelzéseire, mert a következő napokban nem mindenki számára lesz felhőtlen az öröm, még akkor sem, ha az ég derült marad.

„Nem tudok kedvező hírekkel szolgálni a frontérzékeny, időjárás-érzékeny emberek számára a hónapváltás kapcsán” – kezdte dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója.

Május első napjaiban már szélsőséges változásokra kell számítani. A nagymértékű napi hőingás megviseli a szervezetet. Hirtelen akár 15 Celsius-fokos melegedés következhet be az éjszakai hőmérséklethez képest.

Gyakrabban számíthatunk múló rosszullétekre, mellkasi panaszokra. Gyakran felléphet szívelégtelenség, nehéz légzés. Érdemes odafigyelni olyan egészségügyi problémákra is, mint a sztrók, infarktus nagyobb valószínűségére

– figyelmeztet a szakember.

Nyárias idő várható 

„Az erős változékonyság magával vonja a bizonytalanságérzetet, szédülést, vérnyomás-ingadozást. A melegedő szakasz egyáltalán nem kedvező a fejfájósok, migrénesek számára. Összetett módon jelentkeznek a bajok, annak ellenére, hogy alapvetően napos, csapadékmentes időre kell számítani. Erőteljes melegedési folyamat zajlik le, ez azt jelenti, hogy egy-két napon belül már igazi nyári hőmérsékletek lesznek” – mondta a meteogyógyász, aki szerint a nem időjárás-érzékeny emberek pozitívan élik meg a következő napokat.

 

