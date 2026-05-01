Mindenkit ez érdekel: ilyen idő várható a május elsejei hosszú hétvége három napján

A hosszú hétvége beköszöntött a munka ünnepével. Eleinte felhős, de esőmentes időjárásra kell számítani, aztán ismét kisüt a nap. Olyannyira, hogy kora nyárias időjárás vár ránk a jövő hét elején!

Pénteken, május 1-jén a többórás napsütés mellett megnövekszik ugyan a gomolyfelhőzet, de eső nem fordul elő. Gyengül az északias szél. 14 és 20 fok közé erősödik a nappali felmelegedés.

Szombaton sok napsütés valószínű, keleten gomolyfelhőkkel. Marad a száraz idő. 20 fok fölé melegszik az idő. Gyenge marad a szél.

Vasárnap ragyogó napsütésre van kilátás, alig lesz felhő az égen. Az eső teljesen kizárt. Nyárias meleg köszönthet be, hiszen délután már 20-26 fok is lehet.

Hétfőn fátyolfelhők szűrhetik a májusi napsütést, szerencsére eső továbbra sem alakul ki, marad a szárazság. Tovább melegszik az idő, délután már 22-27 fok is lehet – áll a Köpönyeg.hu meteorológiai portál előrejelzésében.