Durva fordulat az időjárásban: fagyos reggelek, majd berobban a 20 fok!

A következő napokban igazi hullámvasút jön az időjárásban. Hajnalban átmenetileg visszatérhet a fagy, napközben viszont érezhetően enyhül az idő és felmelegszik a levegő. Időnként egy-egy zápor is kialakulhat, de összességében többnyire napos, tavaszias időre számíthatunk.

A napos és felhős időszakok fogják váltani egymást az időjárás-előrejelzés szerint / Képünk illusztráció: Unsplash

Az időjárás minden trükköt bevet

Csütörtökön még kettős arcát mutatja az idő, a napsütést gomolyfelhők zavarják meg északkelet felől, de komolyabb esőre nem kell készülni. Hajnalban több helyen talaj menti fagy is kialakulhat, sőt néhol még 2 méteres magasságban is fagypont alá zuhanhat a hőmérséklet. Napközben aztán 12–17 fokig melegszik a levegő.

Pénteken már enyhébb arcát mutatja az időjárás. Változó felhőzet mellett főként nyugaton süthet ki hosszabb időre a nap, míg keleten néhol zápor is kialakulhat. A reggel még csípős, akár 2 fok körüli értékekkel, délután viszont már kellemes, 17 fok körüli hőmérséklet várható.

Szombaton végre igazi tavaszi hangulat jön. A kezdeti felhők után egyre több napsütésre számíthatunk, ráadásul csapadék egyáltalán nem várható. Az északkeleti szél ugyan élénk marad, de a hőmérséklet így is 20 fok közelébe kúszik - írja a köpönyeg.hu.