Segítünk megszervezni a hosszú hétvégét: ilyen lesz az időjárás
Alig várjuk már, hogy végre élvezhessük a májusi szabadságot és a szabadtéri programokat. A friss időjárás előrejelzés a hosszú hétvégére azonban tartogat néhány meglepetést, ami alaposan átírhatja a bográcsozást vagy a kirándulást tervezők számításait.
A hosszú téli és tavaszi hónapok után mindenki ki van éhezve a napsütésre, de a legfrissebb időjárás előrejelzés hosszú hétvégére azt mutatja, hogy érdemes lesz rétegesen öltözködni és egy esernyőt is kéznél tartani. A Köpönyeg adatai alapján igazi „hullámvasút” várható a légkörben, így a majálisozók számára a rugalmasság lesz a kulcsszó.
Időjárás előrejelzés hosszú hétvégére: május 1., a majális napja
A hétvége nyitánya, péntek (május 1.) ígérkezik a leghűvösebbnek. A Köpönyeg előrejelzése szerint ezen a napon napos és felhős időszakok válthatják egymást, hőmérséklet pedig megreked nagyjából 16 foknál. Ez azért már alkalmas lehet
- a városi majálisokra,
- a vattacukrozásra és
- a szabadtéri sörözésre.
Ugyanakkor a késő délutáni órákban már megnövekedhet a felhőzet, és északnyugaton néhol egy-egy zápor is kialakulhat, így a szabadtéri sütögetést érdemes a nap első felére időzíteni.
Szombat: kicsivel már melegebb lesz
Május 2-án, szombaton már bizonytalanabbá válik az összkép. Egy gyenge hidegfront érheti el térségünket, ami több felhőt és szórványos csapadékot hozhat. Bár drasztikus fagyoktól nem kell tartani, a maximumok 18 fok körül alakulnak, ami a széllel párosulva hűvösebbnek érződhet. A kirándulóknak érdemes vízhatlan kabáttal készülniük, mert
a köpönyeg.hu szerint a záporok bárhol felbukkanhatnak a nap folyamán.
Vasárnap: meleg és szikrázó napsütés
A hosszú hétvége zárónapja, vasárnap (május 3.) lesz a legkiválóbb szabadtéri programokra. A szél veszít az erejéből és végre a maradéktalan napsütést élvezhetjük. A hőmérséklet tovább emelkedik, kellemes 20 fokos tavaszi időben búcsúztathatjuk a szünetet. Ideális időpont ez egy családi sétához vagy a kertészkedéshez, mielőtt hétfőn újra beindul a munkahét.
Hogyan tervezzünk a hosszú hétvégére?
A legfontosabb tanács, hogy ne hagyjuk, hogy a változékony idő elvegye a kedvünket! A időjárás előrejelzés hosszú hétvégére bár jelez némi csapadékot, tartós, egész napos esőtől nem kell tartanunk. A réteges öltözködés és a mobilunkon folyamatosan frissülő radar-előrejelzés lesz a legjobb barátunk. Aki teheti, a nagy kerti partikat vasárnapra szervezze, a szombatot pedig tartsa meg a beltéri vagy a könnyebben fedezékbe vonulós programoknak.
