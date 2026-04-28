Segítünk megszervezni a hosszú hétvégét: ilyen lesz az időjárás

A hosszú téli és tavaszi hónapok után mindenki ki van éhezve a napsütésre, de a legfrissebb időjárás előrejelzés hosszú hétvégére azt mutatja, hogy érdemes lesz rétegesen öltözködni és egy esernyőt is kéznél tartani. A Köpönyeg adatai alapján igazi „hullámvasút” várható a légkörben, így a majálisozók számára a rugalmasság lesz a kulcsszó.

Az időjárás előrejelzés hosszú hétvégére igen változékony képet mutat, de összességében tavaszias időt jósol. Fotó: Evija Ciematniece / Pexels (illusztráció)

Időjárás előrejelzés hosszú hétvégére: május 1., a majális napja

A hétvége nyitánya, péntek (május 1.) ígérkezik a leghűvösebbnek. A Köpönyeg előrejelzése szerint ezen a napon napos és felhős időszakok válthatják egymást, hőmérséklet pedig megreked nagyjából 16 foknál. Ez azért már alkalmas lehet

a városi majálisokra,

a vattacukrozásra és

a szabadtéri sörözésre.

Ugyanakkor a késő délutáni órákban már megnövekedhet a felhőzet, és északnyugaton néhol egy-egy zápor is kialakulhat, így a szabadtéri sütögetést érdemes a nap első felére időzíteni.

Szombat: kicsivel már melegebb lesz

Május 2-án, szombaton már bizonytalanabbá válik az összkép. Egy gyenge hidegfront érheti el térségünket, ami több felhőt és szórványos csapadékot hozhat. Bár drasztikus fagyoktól nem kell tartani, a maximumok 18 fok körül alakulnak, ami a széllel párosulva hűvösebbnek érződhet. A kirándulóknak érdemes vízhatlan kabáttal készülniük, mert

a köpönyeg.hu szerint a záporok bárhol felbukkanhatnak a nap folyamán.

Vasárnap: meleg és szikrázó napsütés

A hosszú hétvége zárónapja, vasárnap (május 3.) lesz a legkiválóbb szabadtéri programokra. A szél veszít az erejéből és végre a maradéktalan napsütést élvezhetjük. A hőmérséklet tovább emelkedik, kellemes 20 fokos tavaszi időben búcsúztathatjuk a szünetet. Ideális időpont ez egy családi sétához vagy a kertészkedéshez, mielőtt hétfőn újra beindul a munkahét.

Hogyan tervezzünk a hosszú hétvégére?

A legfontosabb tanács, hogy ne hagyjuk, hogy a változékony idő elvegye a kedvünket! A időjárás előrejelzés hosszú hétvégére bár jelez némi csapadékot, tartós, egész napos esőtől nem kell tartanunk. A réteges öltözködés és a mobilunkon folyamatosan frissülő radar-előrejelzés lesz a legjobb barátunk. Aki teheti, a nagy kerti partikat vasárnapra szervezze, a szombatot pedig tartsa meg a beltéri vagy a könnyebben fedezékbe vonulós programoknak.