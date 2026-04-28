Meglepő fordulat: mínuszokkal indulhat a május

Hajnali fagyra lehet számítani május elsején, azonban napközben sem kúszik fel a hőmérő 20 foknál feljebb. Ezen a héten ismét változékony időjárásra számíthatunk.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.28. 06:00
Nem érdemes várnunk a tökéletes időt, mivel a hőmérő a héten 20 fok körüli hőmérsékleten marad, elszórtan pedig eső sem kizárt. Az időjárás továbbra is borult és hűvös lesz, és még május elseje se hozza el nekünk a megfelelő hőmérsékletet, ugyanis hajnalban akár -3 fokra is lehet számítani.

Tartogathat még a héten meglepetéseket az időjárás Fotó: Pixabay

Időjárás előrejelzés:

Kedden nyugat felől egyre vastagabb felhők érkeznek, és a Dunántúlon estére elszórtan kisebb eső sem kizárt. A hőmérséklet 15 és 20 fok között várható.

Szerda: a délnyugati országrészben erősen felhős égbolt, és néhol gyenge csapadék lehet, máshol viszont hosszabb napos időszakokra számíthatunk. Az északkeleti szél élénkebbé válik, a hőmérséklet nagyjából 15 fokig emelkedik.

Csütörtök: változó felhőzet mellett száraz idő ígérkezik. Hűvös marad az idő, délután 14–15 fok körüli értékekkel.

Május 1-je, péntek: túlnyomóan napos, csapadékmentes idő valószínű, élénk, északi széllökésekkel. Hajnalban -3 és +5 fok közé hűl a levegő, így helyenként ismét előfordulhat fagy, napközben pedig 14–19 fok várható - számolt be róla a Köpönyeg. 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
