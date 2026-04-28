Meglepő fordulat: mínuszokkal indulhat a május

Nem érdemes várnunk a tökéletes időt, mivel a hőmérő a héten 20 fok körüli hőmérsékleten marad, elszórtan pedig eső sem kizárt. Az időjárás továbbra is borult és hűvös lesz, és még május elseje se hozza el nekünk a megfelelő hőmérsékletet, ugyanis hajnalban akár -3 fokra is lehet számítani.

Időjárás előrejelzés:

Kedden nyugat felől egyre vastagabb felhők érkeznek, és a Dunántúlon estére elszórtan kisebb eső sem kizárt. A hőmérséklet 15 és 20 fok között várható.

Szerda: a délnyugati országrészben erősen felhős égbolt, és néhol gyenge csapadék lehet, máshol viszont hosszabb napos időszakokra számíthatunk. Az északkeleti szél élénkebbé válik, a hőmérséklet nagyjából 15 fokig emelkedik.

Csütörtök: változó felhőzet mellett száraz idő ígérkezik. Hűvös marad az idő, délután 14–15 fok körüli értékekkel.

Május 1-je, péntek: túlnyomóan napos, csapadékmentes idő valószínű, élénk, északi széllökésekkel. Hajnalban -3 és +5 fok közé hűl a levegő, így helyenként ismét előfordulhat fagy, napközben pedig 14–19 fok várható - számolt be róla a Köpönyeg.