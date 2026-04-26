Hidegfront a javából, a fagy is visszatér, így változik meg az időjárást

Megtudtuk, milyen időjárással számolhatunk a következő napokban. Vasárnap hidegfront tör be az országba.

Szerző: K. C.
Létrehozva: 2026.04.26. 06:30
csúcshőmérséklet időjárás hidegfront fagy

Vasárnap: Egy száraz hidegfront vonul át, amely átmeneti felhősödést és erősödő szelet hoz. A nappali csúcshőmérséklet 15–17 fok körül alakul.

hidegfront
Hidegfront alakítja át az időjárást / Fotó: Pexels (Illusztráció!)

Hidegfront alakítja át az időjárást

Hétfő: Hosszabb napos időszakokra számíthatunk, eső nélkül. Hajnalban 4 fok körüli értékek várhatók, néhol gyenge fagy is előfordulhat. Délutánra 16 fok közelébe melegszik a levegő.

Kedd: A nap első felében még több napsütés ígérkezik, majd fokozatosan megnövekszik a felhőzet, de estig nem várható csapadék. A hőmérséklet 17–18 fok körül alakul.

Szerda: Többnyire erősen felhős égbolt valószínű, helyenként záporok is kialakulhatnak. Az északi irányú szél többfelé élénk, időnként erős lökésekkel. A csúcshőmérséklet 11 és 18 fok között várható.

- Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik - írja dr. Pukoli Dániel a Köpönyeg oldalán.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu