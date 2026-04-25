Nem lesz eső, de van egy rossz hírünk: ilyen tavaszi időjárás várható a hétvégén

A hétvégén a tavaszi időjárás előreláthatóan változékony, majd egyre hűvösebb lesz, ezért érdemes melegebb ruhadarabokkal készülni a réteges öltözködéshez.

Április 25-én, szombaton a csúcshőmérséklet eléri a 22 Celsius fokot, így ideális lehetne a kirándulásokra és több más szabadtéri programokra az idő. Ám az egyre élénkülő szél kedvezőtlenül befolyásolhatja a hőérzetet és kellemetlené teheti a szabadban történő tartózkodást. A hajnali órákra 8 Celcius fokra hűl le a levegő.

Április 26-án, vasárnap jelentős lehűlés érezhető. A nappali maximumok hirtelen 15 Celsius fokra esnek vissza, és a szél továbbra is erősödni fog napközben. Az esti órákban 7 Celsius fok várható..

Április 27-én, hétfőn még érezhetően hűvös időre számíthatunk, maximum 16 Celsius fokkal. A napsütés mellett szerencsére ezen a napon sem kell csapadékra számítani. A hajnali órákban azonban tovább csökken a hőmérséklet, 5 Celsius fokra – írja a Köpönyeg.hu meteorológiai portál.